Poze indecente în Sinagogă, la Constanţa, făcute după ce s-a intrat fraudulos

15:18:09 / 01 Noiembrie 2019

Au avut noroc acuma !

In conditiile in care arata si e securizata Sinagoga bine ca a fost doar atita (nu am in vedere moralitatea), dar nu trebuie subestimata nici non-inteligenta . Altfel fara ceva arginti dar cu ceva saminta buna posibil sa avem parte de o transformare divina in Gradina Eden-ului. Oricum ar fi se pare ca norocul nu-i paraseste ...