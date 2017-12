„Poziţia copilului” aduce Ursul de Aur în România

„Poziţia copilului”, al treilea lungmetraj semnat de Călin Netzer şi produs de Ada Solomon, a fost desemnat, sâmbătă, Cel mai bun film dintre cele 19 lungmetraje selectate în competiţia oficială a celei de-a 63-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin. Un succes neaşteptat pentru filmul românesc, aflat într-o competiţie strânsă cu nume mari ale cinematografiei internaţionale! Lungmetrajul a fost sprijinit de Centrul Naţional al Cinematografiei şi finanţat, alături de alţii, şi de Soti Cable Neptun.

CÂND BUTURUGA MICĂ... Berlinala este mereu inedită, constant surprinzătoare şi nu dezamăgeşte niciodată. Despre cea de-a 63-a ediţie merită să spunem că, în perioada 7-17 februarie, a prezentat în premieră peste 50% din programul său în format digital şi a reuşit să vândă 99% dintre biletele puse în vânzare. În cel mai mare festival de film de la început de an, cinematografia românească a câştigat cel mai important premiu, Ursul de Aur pentru Cel mai bun film, cu lungmetrajul „Poziţia copilului”, în regia lui Călin Netzer, produs de Ada Solomon. Au urcat pe scenă, sâmbătă, pentru a lua premiile, regizorul Călin Netzer şi producătorul Ada Solomon, dar şi scenaristul Răzvan Rădulescu şi cameramanul Andrei Butică. „Îmi găsesc cu greu cuvintele. Mulţumesc juriului, mulţumesc Berlinalei, echipei, scenaristului Răzvan Rădulescu, cameramanului Andrei Butică, producătorului Ada Solomon!”, au fost cuvintele rostite cu emoţie, de Călin Netzer, pe scena Palatului Festivalului.

Ada Solomon a reuşit, în schimb, să contureze un discurs mult mai elaborat. „Sunt mai obişnuită să fiu o luptătoare decât o câştigătoare. Mulţumesc Berlinalei. A fost primul festival de film pe care l-am vizitat în 1995. Îi mulţumesc Luminiţei Gheorghiu, o actriţă incredibilă, lui Călin Netzer, pentru că s-a luptat ca filmul să iasă astfel. Le mulţumesc celor care ne-au sprijinit, oameni şi instituţii, Centrului Naţional al Cinematografiei, fără al cărui ajutor n-am fi reuşit. Cred că politicienii români trebuie să ia în considerare ce fel de ambasador poate fi pentru România filmul românesc. Le mulţumesc şi celor care nu ne-au sprijinit, care, însă, ne-au făcut mai puternici”, a declarat, într-o primă parte a discursului său, producătorul Ada Solomon, în faţa unei audienţe din care a făcut parte şi directorul Centrului Naţional al Cinematografiei, Eugen Şerbănescu. Nu în ultimul rând, Ada Solomon a ţinut să mulţumească şi celor implicaţi în sprijinirea şi distribuirea filmului de autor. „Vorbim, de cele mai multe ori, despre cenzura politică, dar există una şi mai puternică, cea comercială, asupra cinematografelor de artă şi mulţumesc Berlinalei pentru sprijinul pe care îl acordă cinematografiei de autor. Mulţumesc distribuitorilor şi producătorilor din zona filmului de autor”, şi-a încheiat intervenţia pe scenă Ada Solomon.

AU AJUNS ACASĂ Echipa filmului „Poziţia copilului\" a fost întâmpinată de prieteni şi admiratori, ieri, în jurul orei 12.45, la sosirea pe aeroportul „Henri Coandă\" din Bucureşti. Regizorul Călin Netzer, producătorul Ada Solomon şi o parte din actorii din distribuţia filmului, între care Bogdan Dumitrache, au fost primiţi cu aplauze şi flori. Călin Netzer, care le-a arătat celor prezenţi la aeroport trofeul Ursul de Aur, a declarat: „A fost copleşitor. Nici până acum nu mi-am revenit. Filmul a fost bine primit şi de presă, şi de critici, şi de spectatori, şi de jurii. Aprecierea a fost unanimă\".

Referitor la preşedintele juriului, celebrul cineast Wong Kar Wai, Netzer a precizat: „Wong Kar Wai mi-a spus că filmul „Poziţia copilului” este o capodoperă şi că este sincer când îmi spune asta. Mi-a strâns mâna două minute. M-a emoţionat foarte tare\".

La rândul său, actorul Bogdan Dumitrache a declarat: „De la scenariu, filmul a fost foarte puternic şi bine construit\", precizând că îşi doreşte foarte mult ca românii să meargă la cinema să vadă filmul.

Filmul va avea premiera oficială în România pe 7 martie şi va intra în cinematografe pe 8 martie.

CÂŞTIGĂTORI SURPRIZĂ Primele semne ale unei victorii impresionante pentru filmul românesc au venit de vineri seară, odată cu Premiul FIPRESCI, acordat de Juriul Criticii Internaţionale pentru „Poziţia copilului”. De atunci, însă, aşteptarea a fost lungă, pentru că cel mai important premiu este acordat, bineînţeles, ultimul în cadrul ceremoniei. Au fost premiaţi, pe rând, Stefan Krekhaus, cu Ursul de Argint pentru Cel mai scurtmetraj, pentru „Die ruhe bleibt / Remains Quiet” şi Jean-Bernard Marlin cu Ursul de Aur pentru „La fugue”. Premiul în valoare de 50.000 de euro pentru Cel mai bun film de debut i-a revenit lui Kim Mordaunt, Pauline Payvanth Phouminder şi Sylvia Wilczymski, pentru lungmetrajul „The Rocket”. Premiul pentru Contribuţie Artistică - Imagine i-a fost decernat lui Aziz Zhambakiev pentru „Uroki garmonii / Harmony Games”, un film din Kazahstan, considerat, la un moment dat, favorit la marele premiu. Ursul de Argint pentru Cel mai bun scenariu i-a fost atribuit lui Jafar Panahi pentru „Parde / Close Curtain”. Nazif Mujic a fost ales Cel mai bun actor pentru rolul din „Epizoda u zivotu beraca zeljeza / An Episode from the Life of an Iron Picker”, în regia lui Danis Tanovic. La categoria feminină, premiul i-a revenit Paulinei Garcia pentru rolul din „Gloria” de Sebastian Lelio.

Ursul de Argint pentru Cea mai bună regie a fost o altă supriză plăcută, fiind premiat David Gordon Green, pentru „Prince Avalanche”, un film american independent, cu Paul Rudd şi Emie Hirsch în roluri absolut inedite. Ursul de Argint pentru un film care deschide noi perspective a revenit regizorului canadian Denis Cote pentru „Vic+Flo ont vu un ours / Vic+Flo Saw a Bear”. Marele Premiu al Juriului şi Ursul de Argint a fost atribuit mini-producţiei bosniace „Epizoda u zivotu beraca zeljeza / An Episode from the Life of an Iron Picker”. Acesta a fost momentul culminant în care nu mai era posibil decât marele premiu Ursul de Aur şi filmul românesc s-a impus pe cât de categoric, pe atât de surprinzător. Din juriul care a încununat producţia „Poziţia copilului” au făcut parte regizoarele Susanne Bier, Ellen Kuras şi Athina Rachel Tsangari, actorul Tim Robbins, artistul vizual Shirin Neshat şi cineastul Andreas Dresen, fiind prezidat de Wong Kar Wai.

ÎN LOC DE CONCLUZII S-au încheiat, la Berlin, cele zece zile de regal cinematografic. Berlinala este, de cele mai multe ori, un indicator pentru distribuitori de a împinge spre difuzare filme care primesc, în cadrul festivalului, reacţia directă a spectatorilor plătitori de bilete, dar şi a criticilor. Şi nu de puţine ori, sunt discordanţe.

În programele sale, Berlinala oferă, însă, aceeaşi şansă filmelor cu bugete mici sau independente şi producţiilor marilor studiouri cinematografice din care cinefilii din toate colţurile lumii au numai de câştigat. În cadrul secţiunii dedicate profesioniştilor Co-Production Market au loc cele mai multe tranzacţii, care fac posibilă distribuirea filmelor în sălile de cinema din întreaga lume, dar se selectează şi viitoarele proiecte care vor primi finanţare.