„Poziţia copilului”, o poveste inspirată din viaţa reală (l)

Proiecţia de gală a filmului „Poziţia copilului”, de Călin Peter Netzer, la Cityplex, a suscitat, duminică seară, interesul cinefililor constănţeni, care au pregătit regizorului, cât şi actorului Bogdan Dumitrache şi producătorului Ada Solomon o primire călduroasă. Primul film din istoria cinematografiei româneşti recompensat cu Ursul de Aur pentru Cel mai bun film, în cadrul Festivalului Internaţional de la Berlin, nu putea lăsa publicul indiferent, spectatorii exprimând în faţa echipei impresii, comentarii, întrebări. Indiferent de palmares, reacţia publicului este cea mai importantă, iar filmul va rula atât la Cityplex, cât şi la Cinema City, în perioada 8 - 22 martie.

„Poziţia copilului” este un film remarcabil, care se sprijină pe un scenariu elaborat şi o interpretare actoricească de excepţie. Filmul se încadrează în stilul minimalist: acţiunea se petrece în numai câteva zile, personajele sunt puţine, dar puternic conturate, atât prin dialoguri, dar mai ales prin maniera de filmare, cu camera în mână şi mereu în mişcare - o schimbare în limbajul cinematografic consacrat până acum de Călin Netzer. Într-un interviu acordat la Berlin, înainte ca filmul să fie premiat, regizorul a povestit despre filmarea extrem de grea şi provocările peste care şi-a propus să treacă.

Reporter (R.): Dintre toate filmele pe care le-aţi făcut, „Poziţia copilului” se apropie cel mai mult de stilul minimalist. De ce o schimbare atât de drastică?

Călin Peter Netzer (CPN): A fost vorba despre o experienţă adevărată, sigur, ficţionalizată. Am vrut să fiu mai retras, mai obiectiv, să nu mă mai implic... ştiţi, toată elaborarea cu care fac eu filmele, că sunt gândite, că mă exprimam într-o zonă mai lirică... De data aceasta, am vrut să redau toată povestea cât mai realist. De aceea şi opţiunea de a filma şi de a monta astfel filmul, pentru ca limbajul cinematografic să fie cât mai veridic.

R.: În acest film, reveniţi la un personaj principal feminin cu totul diferit de Maria, din lungmetrajul de debut omonim. Lăsând deoparte experienţa personală, cum aţi ales-o pe Luminiţa Gheorghiu în rolul principal?

CPN: Am scris scenariul împreună cu Răzvan Rădulescu, interpretând diverse personaje şi, inevitabil, ne-am gândit la Luminiţa. Într-un fel, replicile au fost scrise pentru ea, apoi m-am gândit să găsesc o faţă mai proaspătă. În cele din urmă, mi-am dat seama că tot Luminiţa are forţă şi poate interpreta acest personaj. Am optat să îi schimb imaginea şi a fost o muncă îndelungată, chinuitoare, atât pentru mine, cât şi pentru ea, pentru că a acceptat, apoi a dat înapoi. Sigur că i-a fost frică de acest rol. Era ceva nou. Până la urmă, a meritat.

R.: Rolurile feminine pe care le creaţi sunt foarte veridice, comparativ cu alţi regizori români. Personajele, Maria şi chiar soţia din „Medalia de onoare”, sunt foarte autentice. Cum reuşiţi?

CPN: În ceea ce priveşte „Poziţia copilului”, este explicabil, m-a inspirat familia mea, mama mea. Rolul mamei este mai veridic şi mai just. Pentru celelalte filme, a funcţionat intuiţia. Nu am o explicaţie logică şi raţională. Când dau casting, am un anumit instinct pentru o actriţă. Însă dvs. vă referiţi şi la scriitură, la personaj. Este intuitiv… Latura mea feminină este destul de dezvoltată… (râde)

R.: Nu scrieţi niciodată singur scenariul...

CPN: E mai bine să lucrez cu altcineva, să am imediat o altă părere sau aşa cum am lucrat cu Răzvan, o cenzură. Mă oprea şi mă ducea spre altă direcţie şi eu aveam contraargumente şi totul a fost foarte constructiv. Decât să stai singur şi să scrii şi apoi să te duci la alţii să îţi ofere o părere şi să o iei de la capăt, e mult mai creativ aşa, sunt mult mai stimulat. (va urma)