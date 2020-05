Poziţia LPF cu privire la deciziile Comitetului de Urgență al FRF

Site-ul oficial al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a făcut următoarele precizări joi, 7 mai, referitor la posibilitatea existenței unor blocaje la nivelul decizional al Federației Române de Fotbal (FRF) ca urmare a faptului că dl. Gino Iorgulescu, prim-vicepreședintele FRF și membru al Comitetului de Urgență al FRF, nu a putut reveni în țară din cauza pandemiei COVID-19:

- Comitetul de Urgență al FRF este alcătuit din președintele, primul vicepreședinte și cel de-al doilea vicepreședinte FRF;

- Comitetul de Urgență adoptă decizii cu votul a cel puțin doi membri;

- Deciziile Comitetului de Urgență pot fi luate prin consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.

În lumina celor de mai sus, Comitetul de Urgență al FRF poate adopta decizii legate de activitatea fotbalistică, așa cum am făcut-o și în ultimele săptămâni (a se vedea Hotărârile din 26 martie, 15 aprilie, 27 aprilie disponibile pe pagina de internet a Federației Române de Fotbal).

Cu privire la reluarea antrenamentelor la nivelul Casa Liga 1, LPF a anunţat următoarele:

„În cursul zilei de astăzi (n.r. 7 mai) am transmis o adresă la Ministerul Tineretului și Sportului prin care am comunicat punctul de vedere al cluburilor din Liga I Casa referitor la Ordinul nr. 549/05.05.2020 privind aprobarea recomandărilor necesare a fi avute în vedere pentru reluarea antrenamentelor sportive în cantonamente. În acest sens, am informat autoritățile asupra faptului că jucătorii cluburilor din Casa Liga 1 au respectat prevederile Ordonanțelor militare. Totodată, am informat autoritățile că la nivelul Casa Liga 1 nu toate cluburile beneficiază de spații de cazare în cadrul bazei sportive, motiv pentru care se impune identificarea unor soluții pentru acoperirea situației, în cazul în care cluburile nu au posibilitatea de a-și caza jucătorii în incinta bazei sportive. LPF va adapta draftul protocolului elaborat în vederea reluării antrenamentelor, ținând cont de recomandările primite din partea autorităților guvernamentale, urmând ca acesta să fie înaintat în cel mai scurt timp către FRF și MTS.

Pe această cale, doresc să mulțumesc încă o dată reprezentanților Guvernului României pentru sprijinul acordat mișcării fotbalului profesionist din România în vederea reluării procesului de antrenament, după modelul altor state, acordând, bineînțeles, prioritate protejării sănătății tuturor celor implicați în acest proces.

Justin Ștefan

Secretar General”