PP-DD a stabilit o parte dintre candidaţii la locale

Reprezentanţii filialei judeţe Constanţa a PP-DD au prezentat, ieri, rezultatele sondajelor comandate de ei în mai multe localităţi din judeţul Constanţa. Astfel, conform studiului organizat în oraşul Eforie, PSD are 41%, iar PP-DD 39%. La Tuzla primarul PSD stă destul de bine în sondaje având 48%, PP-DD - 26%, în timp ce PDL are doar 8%. Conform sondalului comandat pe partidul lui Diaconescu, la Mangalia PSD are 29%, PP-DD 25%, iar PDL, 24%. Mai mult, popularii au anunţat că la Constanţa candidatul pentru Primăria Constanţa va fi Marian Vasiliev, iar la Consiliului Judeţean Constanţa va candida preşedintele filialei judeţene Gheorghe Slabu. La Primăria Murfatlar va candida Remsi Bolat, în timp ce pentru Primăria Eforie, candidatul este Manea Mogoş, un fost consilier al primarului din Eforie. Popularii au anunţat că mai au două licalităţi în care nu au organizat alegeri interne şi că săptămâna viitoare vor face publice numele tuturor candidaţilor din judeţul Constanţa, cât şi a listelor de consilieri locali şi judeţeni.