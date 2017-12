PP-DD Constanţa a rămas fără parlamentari?

Se băteau cu pumnul în piept, după alegeri, că au câştigat încrederea electoratului şi că trei dintre persoanele nominalizate de ei au ajuns să ocupe fotoliile din Senat şi din Camera Deputaţilor. Vorbim despre reprezentanţii organizaţiei judeţene PP-DD Constanţa şi despre parlamentarii care au câştigat la redistribuire locurile în Parlament. Dacă, la nici jumătate de an de la definitivarea alegerilor, deputatul Mihai Tararache a părăsit partidul pentru a rămâne independent, ieri, ceilalţi doi parlamentari PP-DD - un deputat şi un senator - au lăsat baltă partidul. Aşa spune UNPR, unde pare-se că cei doi au dat bir cu fugiţii. Senatorul Marian Vasiliev, cel care părea să-şi dea sufletul pentru partidul care l-a repropulsat în politică, şi deputatul Andrei-Răzvan Condurăţeanu, care a absentat o mare parte de timp din Parlament, din cauza unor probleme medicale, apar pe o listă pe care UNPR a dat-o publicităţii ieri, prin intermediul unui comunicat de presă.

ZERO PARLAMENTARI Alături de ei, alţi trei senatori şi trei deputaţi par să fi urmat aceeaşi cale. Spunem că par pentru că reprezentanţii UNPR Constanţa susţin că nu ştiu nimic. Am întrebat dacă se confirmă ceea ce la începutul zilei de ieri era la nivel de zvon. Acelaşi răspuns l-am primit şi după ce a fost emis comunicatul. Uneperiştii constănţeni ne-au spus însă că astăzi are loc o mare întrunire de partid şi că apoi ar putea vorbi despre acest subiect. Dacă cei din UNPR nu au vrut să vorbească, cei din PP-DD aşteaptă informaţii de la cei doi parlamentari. „Nu ştim nimic. Acum am aflat şi vrem să luăm legătura cu parlamentarii, să vedem dacă se confirmă şi, dacă da, de ce. Vasiliev e plecat din ţară şi aşteptăm să vină pentru a afla ce se întâmplă“, a declarat prim-vicepreşedintele PP-DD Constanţa, Ion Radu. Direct de la sursă nu am putut primi informaţii, pentru că cei doi parlamentari nu au putut fi contactaţi. Dacă informaţiile se confirmă şi cei doi chiar vor pleca la UNPR, PP-DD Constanţa rămâne fără niciun parlamentar.