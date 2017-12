Practicanţi de Kung-Fu învaţă stilul lui Bruce Lee la Constanţa

Începînd de vineri, la Constanţa, a început un Stagiu Internaţional de Kung-Fu în stilul „Jeet Kune Do”, susţinut de preşedintele Federaţiei de Kung-Fu din Italia, Guido Gervasoni. Stilul creat de către Bruce Lee a ajuns şi la noi în ţară datorită iniţiativei clubului “Marea Neagră”, care a invitat la Constanţa singurul maestru al acestui stil din Italia. “L-am invitat pe maestru Guido Gervasoni pentru a-i învăţa şi pe sportivii noştri unul dintre cele mai populare stiluri de Kung-Fu. Recent am fost în China şi am văzut că Bruce Lee este unul din cele mai populare nume, fiind folosit de la marca unor articole sportive pînă la nume de restaurante. Sperăm ca din acest stagiu să descoperim cît mai multe taine ale acestul stil şi să legăm totodată şi o colaborare cu Federaţia din Italia”, a declarat preşedintele clubului “Marea Neagră”, Florin Iordănoaia. Stagiul de pregătire va dura trei zile şi se doreşte a fi un prim contact cu acest stil, conducerea clubului constănţean anunţînd că doreşte să-l promoveze în cadrul sportivilor români şi la concursurile naţionale. Primul antrenament a avut loc chiar vineri seară, în Sala “Portul” din Constanţa, iar maestru Guido Gervasoni s-a arătat încîntat de faptul că poate promova „Jeet Kune Do” şi în România. “Mi-am dorit foarte mult să călătoresc şi să promovez acest stil. Mă bucur că am ajuns şi în România şi sper ca în aceste zile să reuşesc să împărtăşesc cît mai mult din tainele Jeet Kune Do”, a spus Gervasoni. Întîlnirea cu reprezentantul stilului lui Bruce Lee va continua sîmbătă şi duminică, la Sala “Portul”, cu două antrenamente (unul pentru începători - 10.00-13.00 şi unul pentru avansaţi - 16.00-19.00). Stagiul este organizat cu sprijinul Universităţii Maritime Constanţa şi al Direcţiei Judeţene pentru Sport Constanţa.