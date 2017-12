Prapad în inima judetului

Tichileşti. O ambulanţă care transporta un copil cu afecţiuni renale a fost prinsă de viitură şi blocată în drum pentru mai mult de o oră. Cadrele medicale de la Serviciul Judeţan de Ambulanţă (SAJ) Constanţa au spus că autosanitara venea de la Bucureşti, a lăsat la Ghindăreşti o parte din bolnavi şi, cu un copil dializat şi o mămică, se îndrepta spre Năvodari. Maşina însă a fost prinsă de torentul de apă şi numai datorită intervenţiei pompierilor militari din Hîrşova a reuşit să iasă din blocajul în care se afla şi să ducă copilul acasă.

Peştera. Accesul în comună a fost blocat de apa de pe şosea, care în zona fostului IAS, pe o porţiune de jumătate de kilometru, avea un nivel de circa 1,20 metri. O maşină de pompieri al cărei echipaj fusese solicitat pe linia de urgenţă 112 să salveze doi bătrîni blocaţi în casă, nu putea să ajungă la destinaţie. „Am intrat pînă la jumătate, dar pentru că apa este foarte mare şi ne-a afectat sistemul electric, ne-am întors. Am coborît în apă şi pot să spun că îmi ajunge pînă la piept. În plus, este posibil ca sub apă să fie vreun podeţ rupt sau Dumnezeu ştie ce altceva şi să nu mai putem nici să înaintăm, nici să ne întoarcem”, a spus unul dintre pompieri. Nimeni nu ştia ce e dincolo de apă. Despre cele cîteva sate se ştia doar că nu au curent electric, nu au telefonie şi exista posibilitatea ca mai multe familii să fie izolate. La intrarea în comună, primarul Ion Cosor împreună cu poliţiştii şi mai mulţi cetăţeni aşteptau cu disperare ajutoare. „Noi sîntem aici tot într-o vale. Apa vine din toate părţile şi se strînge mai jos, la Ivrinezu. Numai Dumnezeu ştie ce o fi acolo pentru că nu avem cum să trecem nici cu tractorul şi nici să sunăm nu avem cum. Plouă de la ora 13.00, iar prima viitură a avut peste doi metri. Din ceea ce am reuşit să centralizăm avem vreo 20 de case inundate, una dărîmată, 20 de grădini şi sute de hectare cultivate inundate”, a declarat primarul comunei Peştera. Localnicii care îl însoţeau spuneau că pereţii mai multor case s-au fisurat, iar animalele fuseseră mutate din coteţe pe zonele mai înalte de pe cîmp. Mai mult, unii spuneau chiar că o casă sau un grajd s-ar fi prăbuşit, însă fiind noapte, multă apă şi nici urmă de curent electric era greu de verificat.

La un moment dat, s-au auzit strigătele disperate de ajutor ale unui bărbat. Imediat, maşina de pompieri şi autoturismul aro al Sistemului de Gospodărirea Apelor (SGA) Constanţa au pornit pe drumul spre Ivrinezu pentru a încerca să-l salveze. După ce a fost scos din apa de peste un metru Nicolae Rusu, de 54 ani, din localitate, a povestit că l-a prins ploaia pe cîmp, la sapă. Cînd se întorcea, la prins viitura la jumătatea drumului. „Picioarele mi s-au blocat în noroi, iar apa îmi venea pînă mai sus de piept. Nu puteam nici să ma mişc. Prima apă care a venit a trecut mult peste cultura de floarea-soarelui. Am stat cam trei ore în apă pînă m-au scos de acolo”, a povestit bărbatul cu lacrimi în ochi. Ud pînă la piele şi fără putere, acesta a fost dus imediat la rude pentru a primi haine uscate şi lichide calde. În timpul acţiunii de salvare, maşina de pompieri a rămas suspendată în apă. După mai multe încercări, în final s-a reuşit deblocarea acesteia cu un tractor care a remorcat-o cu o ştangă metalică. Oamenii stau de doua zile fara energie electrica si s-au refugiat pe dealuri pentru a scapa nevatamati. "Am ajuns sa ne temem pentru vietile noastre. De casa nu mai ma pot apropia întrucît este la un pas sa se prabuseasca", a spus cu ochii în lacrimi Gheorghe Lungan. Mai putin norocoasa decît Gheorghe, sora acestuia, Ioana, s-a trezit ca a ramas pe drumuri dupa ce apele i-au înghitit cu totul casa. Dupa ce puhoaiele s-au oprit, primarul Ion Cosor a fost în inspectie la marginea comunei, pentru evaluarea situatiei si curatarea canalului blocat. A gasit imagini de cosmar cu oameni care alergau disperati prin fata portilor, case cu apa peste prispe si zeci de hectare de culturi facute una cu pamîntul. Bilantul a fost tragic. 20 de case afectate, o alta locuinta daramata, un pod care face legatura între Pestera si satul Izvoru a fost distrus în totalitate, în vreme ce alte doua podete au fost maturate de ape. La acestea se adauga 25 de oi înecate si alte zeci de pasari de care oamenii nu mai stiu nimic.

La Ivrinezu Mare, sat arondat localitatii Pestera, în urma urgiei care a lovit satul s-a format o balta care e întinde aproape 10 km. Întreaga zona cultivata cu grîu, porumb si lucernaa fost transformata într-un imens lac de acumulare. Trei case sînt gata sa se prabuseasca în orice moment din cauza infiltratiilor care au macinat fundatiile. Urgia a luat un podet de fier de o tona ca pe un fulg si l-a dus pîna hat departe, la o jumatate de kilometru distanta. Marcel Munteanu se pregatea sa mearga la nepoti chiar cînd a început potopul. "A fost ca în Biblie. Apa curgea fara sa conteneasca, ore întregi. Dupa ce s-au prabusit anexele în care am pierdut peste 50 de pasari, m-am trezit cu gradina inundata", a povestit Marcel Munteanu.

Pietreni. Nici aici situaţia nu este cu mult mai bună. Kilometri întregi de drum au fost acoperiţi de ape de peste jumătate de metru înălţime. Podeţul de la intrarea în sat, pe drumul de acees dinspre Peştera, fusese luat de apă, iar drumurile din interiorul localităţii erau impracticabile chiar şi pentru tractoare. O ambulanţă care avea solicitare de la un bolnav cardiac, a reuşit cu greu să ajungă la caz.

Cobadin. La ora 01.00 primarul comunei Cobadin Ion Corneanu, împreună cu responsabilul pentru situaţii de urgenţă şi un echipaj de poliţie, supravegheau digul de la balta Conacu-Negreşti. „S-a adunat foarte multă apă. Balta s-a umflat, iar digul e la un pas să cedeze. Apa curge prin tubulatură cu o viteză foarte mare şi e greu de spus dacă va rezista”, a spus primarul. Acesta a adăugat că după o discuţie cu edilul de la Independenţa, acolo situaţia era mult mai gravă. În centrul comunei apa avea circa 1,5 metri, aprox. 40 de case erau inundate printre care şcoala, primăria, poliţia, dispensarul şi poşta şi erau deja înregistrate zeci de animale moarte.

Siminoc. Un baraj a deversat, coronamentul acestuia fiind depăşit cu un metru, iar într-un alt baraj acumularea de apă depăşea şase metri înălţime.

Independenta, trei case din chirpici au fost darîmate, iar trei sunt în pericol de prabusire, apa intrând în Primarie, Politie si în scoala din localitate, iar transformatorul de înalta tensiune a fost avariat de ploaia puternica. Furia apelor a fost atît de mare încît multi oameni se tem ca la prima ploaie apa se va revarsa peste întreaga localitate. Adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta, col. Neculai Coman, a ajuns în localitate chiar în momentul în care apele au început sa se retraga din curti. Abia aflase înca ca apele au dat buzna în primarie, scoala si dispensarul din localitate, posta dar si centrala telefonica. Primarul Cristea Gîscan urmareste cu atentie echipajele de pompieri care nu mai reusesc sa faca fata solicitarilor. Militarii si jandarmii muncesc fara oprire pentru a tine în frîu puhoaiele. "Actionam pe toate planurile pentru a diminua efectele inundatiilor. Aceasta calamitate a reusit sa darîme 3 case, în vreme ce alte doua sînt în pericol de a se prabusi. În acelasi timp, în satul Movila Verde avem alte doua case puternic afectate”, a declarat primarul.

Fîntîna Mare. o mare de apa si-a facut drum prin localitate. Cu greu se mai poate ajunge la casele de la marginea satului. Oamenii spun ca apa a avut si 4 metri înaltime. Pentru Memet Selatin inundatiile sînt echivalente cu cosmarul vietii lui. Barbatul spune ca a vazut cum viata se scurge prin fata ochilor si doar bunul Allah l-a salvat din ghearele mortii. Selatin a povestit ca ploaia l-a prins la munca în satul Furnica. Împreuna cu sotia a mers pentru a cîstiga un ban cinstit, la cosit lucerna. "Veneam peste cîmp si la un moment dat m-am trezit luat pe sus cu caruta. Un val de apa m-a izbit chiar în fata. Înainte ca atelajul sa fie luat pe sus si rostogolit pîna s-a rupt, am sarit din caruta împreuna cu sotia. Cred ca apa avea peste 2 metri întrucît ma depasea ca înaltime. Am început sa o caut pe Zulfie. Dupa ce am apucat-o de par, m-am prins de niste crengi", a povestit barbatul teribila întîmplare.

