Prăpăd la Eforie Nord

În oraşul Eforie s-a format, marţi noapte, un adevărat torent, circa 60 de case şi cinci hoteluri fiind afectate de puhoaiele de apă. Nici măcar autorităţile nu ştiu cu exactitate cît a plouat, pentru că apele s-au revărsat cu o forţă fenomenală, distrugînd totul în calea lor: bunuri, animale, dar şi grădini. ”Situaţia este foarte dificilă în Eforie Nord, mai ales în zona caselor situate în apropierea căii ferate care delimitează staţiunea de Techirghiol. Pe lîngă sprijinul echipelor de intervenţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU), care au intervenit cu peste 50 de ofiţeri şi subofiţeri, şapte autospeciale, motopompe şi bărci pneumatice, am trimis în zonă şi personalul de la salubrizare. Am scos apă din casele oamenilor, însă am demarat şi procedura de evaluare a pagubelor”, a declarat primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Adevărata faţă a dezastrului care a lovit staţiunea litorală putea fi văzută ieri la tot pasul. Localnicii erau disperaţi să îşi scoată apele din gospodării, în vreme ce militarii epuizaţi de efort lucrau de zor la motopompe. ”Drumul pe care îl vedeţi acum era plin de apă, garajul a fost la un pas de a fi luat pe sus, însă am reuşit să salvăm casa şi animalele din gospodărie. Cînd vin mii de metri cubi de apă de peste cîmp nu mai ştii ce trebuie să faci”, a povestit Petrea Sireteanu, din Eforie Nord. Bătrînul povesteşte că a dat o mînă de ajutor la salvarea celor şase vecini ai săi cu ajutorul bărccilor pneumatice, însă în cei 70 de ani de viaţă nu a văzut niciodată aşa ceva.

Turişti evacuaţi

Panica a pus stăpînire şi pe turiştii cazaţi la hotelul ”Felix” din Eforie Nord, mai ales că aceştia au povestit că au trăit clipe de coşmar. Cîteva încăperi au fost lăsate în beznă, după ce instalaţia electrică a cedat. ”Apa intra peste tot în cameră. Prin geamurile sparte, dar şi pe fereastră. Am luat copilul de mînă şi am fugit la recepţie”, a spus Ioana Vlas, din Suceava. Chiar dacă pagubele au fost mai mici decît evaluaseră iniţial reprezentanţii hotelului, mulţi turişti au fost mutaţi, pentru mai multă siguranţă, la alte unităţi din staţiune. ”Turiştii au fost mutaţi la hotelurile Diana, Minerva şi Venus, însă alţii vor să beneficieze de condiţiile de trei stele pentru care au plătit. Aceştia vor fi transferaţi la Balada, însă avem şi oameni care vor să rămînă în continuare în unitatea hotelieră”, a declarat directorului general al THR Marea Neagră, Linica Stan. Situaţia este critică şi în localităţile situate în apropierea oraşului Eforie, Tuzla, Agigea şi Costineşti. În zonele inundate s-au deplasat pompierii din cadrul ISU Constanţa care au verificat secţiunile de scurgere ale podeţelor de scurgere a apei. Pe lîngă Căminul Cultural şi cele patru locuinţe inundate la Tuzla, pompierii au intervenit cu autospeciale pentru scoaterea apei din şase case şi trei vile din Costineşti. Ploile torenţiale au îngreunat circulaţia şi în localitatea Agigea, unde patru locuinţe au fost afectate, la fel de greu fiind şi în staţiunile din sudul litoralului. La Neptun au fost afectate subsolurile şi demisolurile a patru vile şi două hoteluri, trei parcări la Olimp şi patru locuinţe în Mangalia. ”Inundaţiile pot fi limitate dacă toate canalizările sînt redimensionate pentru a face faţă cerinţelor actuale. Pe de altă parte, trebuie să avem o reţea stradală la standarde normale. Am înaintat deja situaţia existentă în oraşul nostru către Prefectura Constanţa, acum aşteptăm sprijinul Guvernului pentru cei afectaţi de calamităţi”, a mai precizat Brăiloiu.