Președintele Asociației Elevilor, acuzat de fals grosolan în acte

Când discutăm despre viitorul României, ne gândim la tinerii care vin cu spiritul proaspăt, neîntinați de gânduri corupte, care au ocazia să salveze soarta acestei țări răvășite de scandaluri și probleme. Ce ne facem însă când tinerii care spun, în orice împrejurare, că vor să salveze soarta orașului sunt acuzați că încearcă să își scape pielea, folosind diferite metode ilicite? Consiliul Județean al Elevilor (CJE) Constanța a anunțat vineri, printr-un comunicat, că semnătura și ștampila organizației au fost falsificate de președintele Asociației Elevilor din Constanța (AEC), Andrei Eduard Burghelia, cel care are și calitatea de membru al CJE, reprezentându-i pe colegii săi de la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”(LTVM), fiind și președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Elevul, care nu a împlinit încă 18 ani, a prezentat dirigintelui său o scutire în numele președintelui CJE, Miruna Maria Apetroaiei, prin care se solicita motivarea absențelor lui Andrei Eduard Burghelia din perioada 31 martie - 8 aprilie, pentru că ar fi reprezentat CJE în mai multe activități. ”Am aflat de acest lucru după ce directorul LTVM a anunțat la Inspectoratul Școlar că eu aș fi eliberat o scutire pentru aproape 2 săptămâni. Inspectorul de specialitate, prof. Alina Dumitrașcu, m-a atenționat și așa am descoperit neregulile. Am dovedit că nu am eliberat acest act, pentru că numărul de înregistrare de pe respectiva scutire corespunde unui alt document în registrul CJE”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Miruna Apetroaiei. În comunicat, tinerii de la CJE susțin că singura scutire pe care Apetroaiei i-a eliberat-o elevului Andrei Burghelia este înaintată pe 25 martie, pentru prezența la Adunarea Generală a CJE de la acea dată. ”Scutirea falsă nu este valabilă, iar elevul care a compus-o va fi sancționat pentru acest delict grav de falsificare a unui document oficial. Este inadmisibil că Andrei Eduard Burghelia, care este președintele AEC, înaintează plângeri penale și îi acuză pe profesorii din Inspectorat și pe colegii lui de abuzuri și de conflict de interese, însă, cu toate acestea, el își folosește funcția de președinte al consiliului școlar al elevilor în interese personale”, se precizează în comunicat. Apetroaiei a precizat că gestul elevului este foarte grav și se gândește să apeleze la un avocat pentru a vedea ce demersuri legale se pot face în această situație.

SCUTIREA FALSĂ, O ÎNSCENARE POLITICĂ? Președintele AEC susține că nu a semnat scutirea în locul Mirunei, precizând că a participat la întrunirile ANOSR alături de președintele Consiliului Național al Elevilor. ”Toată situația este o înscenare politică, pentru că se știe că în spatele CJE este primarul Radu Mazăre”, a declarat, pentru ”Telegraf”, Burghelia. Deși susține că CJE nu are legitimitate, nu poate explica cum a ajuns să prezinte școlii o scutire eliberată tocmai de instituția pe care nu o recunoaște.

ANCHETĂ ȘI LA ISJ Inspectorul de specialitate din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Alina Dumitrașcu, a precizat că va face cercetări pentru a verifica cum stau lucrurile, urmând a se lua măsurile legale care se impun. ”Am primit sesizarea și nu am apucat să discut decât cu președintele CJE, care mi-a arătat registrul și se pare că nu a eliberat scutirea respectivă. Trebuie să discutăm și cu elevul de la LTVM și să vedem cum stau lucrurile. Situația este gravă, vă dați seama că nimeni nu a prezentat acea scutire în locul său. Din câte am înțeles, elevul Burghelia are foarte multe absențe, fiind chiar în situație de exmatriculare”, a declarat, pentru ”Telegraf”, prof. Dumitrașcu.