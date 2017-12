Președintele CJ Prahova, Mircea Cosma, acuzat de fraudă

Șeful Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, a plecat de la DNA, spunând că are calitatea de inculpat în dosarul vizând fraudarea de fonduri UE pentru proiectul de canalizare de la Comarnic, dosar în care sunt audiați și deputații Sebastian Ghiță și Vlad Cosma, dar și cumnatul premierului Ponta. Mircea Cosma a ieşit de la DNA Ploieşti după mai mult de două ore de audieri, el declarând că are calitatea de inculpat în dosarul privind extinderea canalizării la Comarnic de către o asociere din care face parte și SC Grossman Engineering Group, una din firmele lui Iulian Herţanu, cumnatul premierului. Cosma a spus că săptămâna viitoare, miercuri, va veni din nou la sediul DNA Ploieşti, pentru a studia dosarul, însă nu a precizat dacă în cazul său procurorii au dispus vreo măsură preventivă. El a mai spus că de lucrările de la Comarnic "răspund oraşul Comarnic şi Hidro Prahova", adăugând că în acest proiect Consiliul Judeţean Prahova este responsabil de staţiile de epurare care deservesc mai multe localităţi. "Când s-a ţinut acea licitaţie eram în spital, am stat cinci luni, nu ştiu nici cine a câştigat licitaţia, nici cum a câştigat. O să citesc dosarul săptămâna viitoare", a afirmat Mircea Cosma. Întrebat ce ştie despre calitatea în care fiul său, Vlad Coma, a fost adus la DNA Ploieşti, unde este audiat, Mircea Cosma a spus că nu ştie ce implicare şi ce calitate are acesta. Şeful CJ Prahova este primul care iese de la audieri dintre cei aduși cu mandat la DNA Ploieşti în dosarul în care este vizat cumnatul premierului.