Președintele CJC așteaptă o nouă decizie a Curții de Apel

13:43:49 / 06 Ianuarie 2015

Oare cand va plati..

Orice om din Constanta stie cate manvre si cate magarii fac cuplul Mazare- Constantinescu. Exista dovezi cate vrei. Numai daca s-ar face controlul averilor s-ar dovedi ca nu au avut cum in mod legal sa aiba banii de care dispun astazi. Dar nu se doreste. Orasul asta cu potential enorm in industrie, turism, transporturi etc a ajuns ultimul din Romania oras condus de sarlatani. Nu inteleg Mazare decalra ca a primit 90 mii de EUR de la un prieten si este lasat in pace. S-a incheiat acheta gata...