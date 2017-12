Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, trimis în judecată într-un nou dosar

18:00:28 / 29 Iunie 2015

constantinescu si bacu

nu inteleg cum este stresat in vremurile de azi acest om si bietii absolventi de liceu !Este ceva de neimaginat:Camere video ,politie,profesori peste profesori,lucrari verificate in alte judete....cu alte cuvinte stres peste stresdDar ce au facut bietii copii ca sunt asa torturati ca eu la 80 de ani daca treceam prin asa tortura nu apucam 50 de ani.Nici la facultate nu esteasa tortura.daca te duci in orice localitate din Romania vezi ca circa 70% din tineri sunt absolventi de facultati care nici nu stiu cum au absolvit facultate(stie tata)