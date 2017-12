Președintele COPAC, membru în board-ul European Patient Forum

Președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din România, Radu Gănescu, a fost ales ieri în board-ul European Patient Forum. Este pentru prima dată când un reprezentant al României este ales în conducerea EPF. În board-ul European Patient Forum au fost aleși Marco Greco, European Federation of Chron’s Disease and Ulcerative Colitis Associations, Robert Johnstone, National Voices, Pedro Montellano, Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks - Europe și Stanimir Hazardzhiev, National Patients Organisation Bulgaria. ”Este o onoare să fac parte din board-ul European Patient Forum. În această calitate, doresc să susțin echipa executivă în derularea de proiecte, să promovez schimbul de experiență între membrii EPF și să susțin dezvoltarea organizațiilor membre. Doresc să promovez vizita conducerii EPF în țările membre pentru a vedea în mod direct cu ce probleme se confruntă pacienții. Vreau să fac cunoscute problemele pacienților din România la nivel european și să lupt pentru rezolvarea lor”, a declarat Radu Gănescu, citat într-un comunicat. European Patient Forum este o organizație-umbrelă ce cuprinde 64 de membri din întreaga Europă - organizații naționale sau pan-europene (47 de membri cu drepturi depline și 17 membri asociați). COPAC este singurul membru din România al European Patient Forum, din 2009, fiind considerată organizație reprezentativă a pacienților.