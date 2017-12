Președintele Iohannis a transmis un prim mesaj de Crăciun

17:50:09 / 25 Decembrie 2014

vrem un trai mai bun

iti multumim dom.presedinte ca va ginditi si la noi la cei care am parasit romania de 23 de ani nu de drag am plecat din romania si nea gonit iliescu ,constantinescu ,basescu e.t.c la niciun presedinte nu lea pasat de noi care muncim in afara ei au fost bucurosi sa trimitem valuta in tara sa poata sa fure ei tot ce era in tara romineasca nu regret ca am mers la vot la 200km sa te votez