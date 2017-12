Prea mulţi copii obezi şi supraponderali!

Datele Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N. C. Păulescu” arată că obiceiurile alimentare nesănătoase ale românilor contribuie serios la dezvoltarea afecţiunilor metabolice. Directorul Institutului, prof. dr. Constantin Ionescu-Târgovişte, crede că aprox. 80% din populaţia ţării şi-a modificat, în ultimele două decenii, modul de alimentaţie. Tot alimentaţia total necorespunzătoare a dus la alcătuirea unor statistici îngrijorătoare, aşa cum spun specialiştii. Mai exact, aprox. 17% din copiii până-n 18 ani au probleme legate de obezitate şi supraponderalitate. “Este o problemă îngrijorătoare. Fiecare kilogram în plus contează pentru că va însemna zece kilograme mai târziu”, a spus directorul. Alimentele incriminate de către medici sunt băuturile răcoritoare din comerţ, care conţin o foarte mare cantitate de zahăr sau produse chimice înlocuitoare. Chiar şi în aceste condiţii, copiii depăşesc cu mult limitele admise, de multe ori sucurile înlocuind chiar şi apa. Medicii rămân îngroziţi când află de la părinţi că băuturile răcoritoare acidulate ţin locul apei potabile. Şi asta n-ar fi nimic. Tot mai mulţi copii sunt hrăniţi cu alimente tip fast-food sau alimente procesate, ambalate în cutii. “Anual sunt adăugaţi aprox. 20.000 de aditivi chimici în produsele de consum, în lanţul acesta trofic ce porneşte de la cultivarea unui produs şi până la ingerarea lui. Asta pentru că în prelucrarea alimentului se impune introducerea unor substanţe chimice care să păstreze forma, culoarea şi textura”, a mai explicat directorul Institutului de Diabet. Pentru că au ignorat sfaturile medicilor, sau pur şi simplu pentru că nu au avut acces la informaţii, numeroşi părinţi au ajuns, cu cei mici, la medici, cu grave probleme de sănătate. La nivel naţional se încearcă, prin diferite metode, o educaţie corespunzătoare a populaţiei. Organizaţii neguvernamentale, dar şi organizaţii profesionale, dar şi unităţi sanitare, organizează diferite acţiuni, dar şi cursuri, cu scopul de instruire. Specialiştii Institutului de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice “N. C. Păulescu” desfăşoară, în această perioadă, un proiect de instruire gratuită a 1500 de asistente medicale care lucrează la cabinetele medicilor de familie, medicina primară fiind un segment extrem de important în acest sens. Şi la nivelul judeţului Constanţa au fost derulate o serie de acţiuni de educaţie medicală continuă care au făcut referire la importanţa alimentaţiei sănătoase.