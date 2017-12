Prea mulţi orfani în 21 de state europene

Practica moştenită din comunism constând în abandonarea copiilor în îngrijirea statului s-a menţinut într-un ritm de 15.000 de abandonuri pe an în 21 de ţări europene şi asiatice provenite din fostul bloc comunist, a anunţat, ieri, la Sofia, Marie-Pierre Poirier, director regional al UNICEF. Potrivit unui raport al UNICEF, jumătate din cei 31.000 de copii cu vârste sub 3 ani plasaţi în instituţii din această regiune se află în Rusia. Cu 654 de copii plasaţi din 100.000 de copii cu vârste sub 3 ani, Bulgaria se află pe primul loc în cazul copiilor de această vârstă abandonaţi în cămine. Numai trei ţări, România, Croaţia şi Serbia, au interzis plasarea în instituţii a copiilor cu vârste sub 3 ani, se arată în raport.

În prezent, 1,3 milioane de tineri cu vârste de cel puţin 18 ani din Europa de Est şi Asia Centrală trăiesc separaţi de familiile lor. ”Aceste cifre sunt cele mai ridicate din lume”, arată raportul. ”Este vorba de o moştenire a politicii sovietice, care plasa interesele publice deasupra intereselor private şi ceda statului principala responsabilitate de a creşte copiii”, se precizează în document, realizat în cadrul campaniei destinate combaterii abandonului copiilor cu vârste mai mici de 3 ani. Campania a fost lansată de UNICEF şi Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului, în iunie 2011.

O tendinţă de scădere a abandonului copiilor este vizibilă în regiune, în ultimii zece ani, dar o creştere alarmantă a acestui fenomen social s-a înregistrat în Bosnia-Herţegovina, Tadjikistan şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Între 2% şi 5% dintre copiii abandonaţi în instituţii sunt orfani de ambii părinţi. Sărăcia familiilor şi absenţa îngrijirii alternative în cadrul comunităţii, în special pentru copiii cu handicap, explică nivelul crescut al abandonului. UNICEF recomandă măsuri preventive pentru abandonul nou-născuţilor, prin sprijinirea mamelor singure şi a familiilor numeroase şi crearea de noi centre de zi pentru copiii cu handicap.