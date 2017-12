Prea mulţi români pier pe străzi

STATISTICĂ Zilnic, zeci şi sute de oameni mor în accidente rutiere. Cele mai multe victime cad pradă neatenţiei la volan sau, chiar mai rău, din cauza consumului de alcool. Nu de puţine ori ziarele sau televiziunile au titrat: “Copii lăsaţi nesupravegheaţi, morţi în accidente rutiere”; “Beat la volan, a lovit o femeie pe trecerea de pietoni şi a fugit de la locul faptei”. Mai mult decât atât, raportul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, dat publicităţii anul acesta, indică faptul că, pe plan mondial, numărul deceselor în accidente rutiere din ultimul an este de 1,24 milioane, numărul celor accidentaţi fiind de peste 20 de milioane de oameni, iar pierderile economice au fost estimate la peste 100 de miliarde dolari pe an. În plus, conform aceluiaşi raport, un număr mare de accidente a avut loc şi în România din cauza conducerii sub influenţa băuturilor alcoolice, excesului de viteză, nefolosirii centurilor de siguranţă sau a scaunelor pentru copii. Statistica indică faptul că, în urma acestor accidente, 2.377 de români şi-au pierdut viaţa, 60% dintre decedaţi având vârste cuprinse între 15 şi 44 de ani.

INTERPELARE Situaţia îngrijorătoare a atras atenţia parlamentarilor români, care au modificat Codul Rutier, impunând sancţiuni aspre pentru cei care încalcă regulile rutiere. Mai mult decât atât, unii dintre aleşi consideră că statul român trebuie să facă mai mult în privinţa prevenirii accidentelor rutiere. Printre aceştia se numără şi senatorul social democrat de Constanţa Nicolae Moga, care a spus că această situaţie nu ţine de legislaţie sau infrastructură, ci este legată de educaţia tuturor participanţilor la trafic, indiferent de vârsta sau nivelul de instruire. „Vom avea un nou Cod Rutier şi, cu atât mai mult, prioritatea autorităţilor din România trebuie să fie educarea oamenilor pentru a conştientiza asupra factorilor de risc. Semnalele primite cu ocazia întâlnirilor cu cetăţenii privind necesitatea informării asupra măsurilor menite a oferi un plus de siguranţă în trafic trebuie să se regăsească, în mod prioritar, într-un program amplu de educaţie rutieră”, a spus Nicolae Moga, care a făcut o interpelare în Parlament pe acestă temă, prezentând situaţia alarmantă din România privind numărul ridicat de accidente rutiere din ultimul an.