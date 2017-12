Prea puţine doze de vaccin antigripal la Constanţa

Febra ridicată, durerile musculare, starea generală alterată sînt doar cîteva dintre simptomele gripei, o boală de sezon care face numeroase victime în rîndul populaţiei, an de an. Medicii îi sfătuiesc pe toţi cei care au astfel de simptome să nu recurgă la metode empirice sau să ia antibiotice după bunul plac, deoarece acest lucru nu face decît să ducă la complicaţii ale bolii şi le oferă ca alternativă vaccinul antigripal. Ministerul Sănătăţii a alocat judeţului Constanţa 70.000 de doze de vaccin, care vor ajunge la medicii de familie în trei tranşe. Prima parte a imunizării a început ieri, însă medicii de familie s-au văzut nevoiţi să trimită acasă majoritatea pacienţilor, deoarece nu aveau injectabil pentru toţi. "Am peste 2.000 de pacienţi, dintre care 250 de bolnavi cronici. Am primit de la Autoritatea de Sănătate Publică 18 doze de vaccin. La uşa mea s-au adunat numeroşi pacienţi, însă i-am trimis acasă şi le-am spus că nu am vaccin. Unii dintre ei cred că nu vreau să îl administrez", a declarat dr. Nicoleta Scurtu, medic de familie în Mangalia. Situaţia nu este mai bună nici la Valu lui Traian, unde medicul de familie nu a primit decît 17 doze de vaccin. "Cred că stau destul de bine, ţinînd cont de faptul că o colegă de-a mea a primit doar şapte doze", a declarat dr. Nicoleta Crăciun. Medicii de familie sînt de părere că împărţirea vaccinurilor nu a fost făcută corespunzător şi spun că le este destul de greu să îi facă pe pacienţi să înţeleagă de ce nu pot beneficia de vaccinare în prima zi a campaniei de imunizare. "Imunizarea se va face în trei etape. Cea de-a treia etapă va avea loc în perioada 20 - 25 octombrie. Cei care beneficiază de vaccin în prima tranşă sînt copiii cu afecţiuni grave, iar restul pacienţilor vor fi vaccinaţi pe parcurs", a declarat directorul adjunct la Autorităţii de Sănătate Publică, dr. Tanţa Culeţu.