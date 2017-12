Prea puţine stimulatoare pentru bolnavii cu aritmii cardiace

Bolile cardiovasculare continuă să rămână în atenţia medicilor de specialitate, la fiecare întrunire fiind ridicate, pe lângă partea ştiinţifică, şi problemele de finanţare, care nu fac altceva decât să determine o populaţie din ce în ce mai bolnavă. Nu de puţine ori s-a ajuns la concluzia că dacă Sănătatea ar primi fondurile necesare, ar fi preîntâmpinate o serie de complicaţii în cazul unor patologii existente. Şeful Clinicii de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Irinel Parepa, a declarat, în cadrul Grupului de Lucru „Aritmii, Electrofiziologie şi Dispozitive Implantabile”, care s-a desfăşurat la Constanţa, vineri, că „pacienţii care prezintă artitmii sunt din ce în ce mai numeroşi, iar rezolvarea lor prin metode de electrofiziologie este mult mai bună decât dacă am trata pacienţii numai cu medicamente”. „Din păcate, la noi în ţară, tratamentul invaziv al artimiilor cardiace este subfinanţat, dispozitivele sunt mult prea puţine faţă de cerere, e adevărat că ele sunt scumpe, dar dacă am face un studiu cost eficienţă ar arăta că dispozitivele ar fi mai ieftine comparativ cu zilele de spitalizare şi ceea ce mai presupune tratarea”, a declarat şeful Clinicii. În acest sens, dr. Irinel Parepa susţine că la nivelul judeţului nostru au fost făcute demersuri pentru a creşte numărul de stimulatoare repartizate prin programele naţionale. „În prezent ne ajung banii doar pentru opt stimulatoare, iar noi am cerut o creştere până la 25 de aparate trimestrial, în funcţie de situaţia de la Constanţa”, a adăugat şeful Clinicii Cardiologie. Şi unul dintre directorii de curs („Actualităţi în aritmologie”) din Grupul de Lucru menţionat, preşedinte al Grupului de lucru, dr. Radu Vătăşescu (Bucureşti), susţine ideea medicului Parepa referitoare la necesitatea analizării raportului cost eficienţă în ceea ce priveşte tratamentul medicamentos şi cel intervenţional. „În alte ţări europene, finanţarea este mai bună. În aritmii, tratamentele non farmaceutice sunt moderne, sunt relativ scumpe la o primă vedere, dar eficiente pe termen lung”, spune directorul de curs.

DESPRE ARITMII Dr. Vătăşescu a explicat că „aritmiile sunt anomalii ale instalaţiei electrice a inimii”. „Inima e o pompă secvenţială. Adică, pentru a funcţiona corect, are nevoie ca activităţile în camere să aibă loc secvenţial. Pentru asta are o instalaţie electrică ce stabileşte secvenţa acestor evenimente mecanice. A avea aritmii înseamnă că funcţionarea acestei instalaţii electrice e alterată, fie de ritmuri rare sau foarte rare (bradicardie), fie foarte rapide (tahicardie), care scad calitatea vieţii pacienţilor şi, în anumite situaţii, le pun viaţa în pericol”, explică mediul. Astfel, spune dr. Vătăşescu, în funcţie de situaţie, tratamentul modern, non farmacologic al aritmiilor - în situaţiile cu ritmuri foarte rare - înseamnă protezarea cu un aparat implantabil de tip stimulator card permanent; în situaţiile cu ritm rapid înseamnă eliminarea acelui scurtcircuit care duce la ritmuri rapide; sau dacă circuitele sunt multiple şi structura nu e foarte mult afectată şi pot fi eliminate toate, se impune implantarea unui defibrilator, un aparatat capabil să vibreze un şoc electric şi să restabilească ritmul inimii. „În timpul unor ritmuri rapide, cum ar fi fibrilaţia ventriculară, inima nu mai poate să-şi execite funcţia mecanică şi, în lipsa unui şoc electric, pacienţii ar muri”, spune el.

Cursul Societăţii Române de cardiologie, care a avut loc la Constanţa, vineri, a prezentat ultimele noutăţi în domeniu. „El vine după congresul european de cardiologie de la Munchen, de la finele lui august. Ne putem considera privilegiaţi că avem parte de popularizarea ultimelor noutăţi”, a spus dr. Parepa.