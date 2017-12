Prea puţini bani pentru pacienţii cu scleroză multiplă

Şi în anul ce vine banii alocaţi pentru tratamentele pacienţilor cu scleroză multiplă (SM) sunt insuficienţi, anunţă preşedintele Asociaţiei Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune (APAA), Rozalia Lepădatu. Ea subliniat că, în acest caz, perioada de aşteptare va depăşi un an până când cei afectaţi de boală vor avea acces la tratamente. În prezent, pe listele de aşteptare sunt 500 de pacienţi cu SM. Valoarea tratamentului unui bolnav este între 10.000 şi 20.000 de euro pe an. Conf. dr. Cristina Tiu, medic primar la Secţia Neurologie a Spitalului Universitar din Bucureşti, a spus că SM este o afecţiune autoimună, preponderentă la tineri între 20 şi 30 de ani, afectând mai ales femeile. Boala poate afecta şi copiii, însă de vârste foarte fragede. Ea a menţionat că boala este subdiagnosticată: se estimează că, în ţara noastră, între 8.000 şi 10.000 de persoane suferă de SM. Fără tratament, SM are o evoluţie galopantă, fiind considerată cea mai invalidantă boală a adultului tânăr. Printre simptomele bolii se numără: deficite motorii ale membrelor, până la paralizii grave şi ireversibile, parestezii ale membrelor inferioare, tulburări de vedere, tulburări de coordonare, alterarea simţurilor, oboseală, diminuarea capacităţii de concentrare, a capacităţii de a vorbi şi de a înghiţi, dificultăţi de control al vezicii urinare, tulburări sexuale şi deteriorarea funcţiilor cognitive. APAA propune autorităţilor ca programul naţional pentru scleroză multiplă din România să devină prioritar.