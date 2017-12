Prea șmecher ca să oprești mașina la filtrele Poliției? Rămâi pieton trei luni!

Când șmecheria, și nu legea, dictează pe șosele, este nevoie ca polițiștii să poată pună biciul pe șoferii indisciplinați, atunci când situația o cere. De aceea, 20 de deputați PMP au inițiat un proiect de lege care descurajează comportamentele prea șmecherești în trafic. Potrivit acestui proiect, cei care nu opresc în trafic la semnalele polițiștilor rutieri trebuie să rămână pietoni timp de trei luni.

Indiferent de cât de dur ar fi Codul Rutier, de prea multe ori s-a dovedit că, în trafic, dictează șmecheria și nu legea. Și oricât ar spune lumea că mulți polițiști trec cu vederea comportamentele periculoase ale șoferilor indisciplinați, nu trebuie să pierdem din ochi faptul că, de multe ori, munca oamenilor legii se duce în zadar din cauza judecătorilor indulgenți care anulează sancțiunile date. Parlamentarii vor să descurajeze aceste comportamente și au inițiat un proiect de lege potrivit căruia cei care nu opresc în trafic la semnalele polițiștilor rutieri să rămână pietoni timp de trei luni.

CUM ESTE MOTIVATĂ INIȚIATIVA

Proiectul de act normativ vizează completarea articolului 102 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În forma actuală, articolul cu pricina prevede sancționarea șoferilor cu suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile în cazul în care conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, se află la volanul unui vehicul cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie ori nu opresc la trecerea de la nivelul căii ferate. Propunerea legislativă, semnată de 20 de parlamentari, vizează introducerea unei noi prevederi, aceea potrivit căreia sunt sancționați cu suspendarea permisului pentru 90 de zile șoferii care nu opresc la dispoziţia poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu. În expunerea de motive, semnatarii precizează că sancţiunea mică dată şoferilor care nu opresc la semnalele poliţistului ruitier îi determină pe aceştia să fugă de Poliţie. În plus, spun inițiatorii, măsura este necesară şi pentru descurajarea curselor ilegale de maşini. „Vedem cum oamenii legii s-au confruntat cu foarte multe situaţii în care participanţii la trafic au ales să nu oprească vehiculele, iar poliţiştii rutieri au fost nevoiţi să pornească în urmărirea lor, în unele cazuri fiind nevoie de întăriri şi chiar de utilizarea focului de armă. Deseori, şoferii profită de orele târzii, de lipsa radarelor şi de numărul redus de echipaje de poliţie pe timpul nopţii pentru a participa la curse ilegale cu maşini şi motociclete modificate extensiv pentru a creşte puterea şi a atinge viteze foarte mari”, spun parlamentarii care au depus proiectul în Legislativ. Propunerea aparține grupului deputaţilor PMP şi a fost înaintată Senatului, care are primul vot. Camera Deputaţilor este forul decizional în acest caz.

A PLOUAT CU SANCȚIUNI PENTRU ȘOFERI, ÎN WEEKEND

Ca dovadă a faptului că sancțiunile mai dure pentru cei indisciplinați în trafic sunt necesare, vă prezentăm rezultatele ultimei razii a polițiștilor rutieri constănțeni, ce a avut loc în weekend. În noaptea de 24 spre 25 iunie, polițiștii din cadrul IPJ Constanța au desfășurat o nouă acțiune pe linie de violență și disciplinare a conducătorilor auto care se afla sub influenta băuturilor alcoolice sau a drogurilor. Au participat 51 de polițiști care au constatat șapte infracțiuni, dintre care patru pentru alcool, două pentru conducere fără permis și una pentru alte abateri, și s-au aplicat 18 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.920 de lei. De asemenea, au fost reținute trei permise de conducere în cazul unor șoferi care se aflau sub influența alcoolului, un certificat de înmatriculare a fost retras și au fost reținute două plăcuțe de înmatriculare.