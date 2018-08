Precizările lui Tudorel Toader despre protocoale îl fac praf pe Augustin Lazăr

20:11:16 / 28 August 2018

@Redactia Telegraf

Aveti acolo, in redactie, experti in drept care v-au spus ca precizarile lui Tudorel "il fac praf pe Augustin Lazar"? Sau sunt doar aprecierile voastre? De unde stiti ca acest Tudorel are dreptate in ceea ce spune? Am inteles, voi, ca si acest personaj care face "ievaluari" pe banda rulanta, la ordinul stapanului de partid, va antepronuntati referitor la vinovatia procurorului general.