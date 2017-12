Preda, expert în deservicii aduse PDL

Scandalurile provocate în PDL de portavocea băsistă Cristian Preda nu contenesc să apară şi să împingă partidul pe culmile dezastrului politic. Pare-se că Preda are sarcina clară de a duce PDL sub 5% pentru ca alte partide cu doctrine încropite pe picior să încerce să-i ia locul. Aşa se face că europarlamentarul Cristian Preda, al cărui nume a fost invocat în legătură cu o propunere de excludere din PDL, spune că „nu va retracta nimic“ şi că nu are nimic de obiectat PDL, fiind solidar cu membrii simpli, dar consideră că „Biroul Permanent Naţional e în afara statutului“ privind constituirea guvernului alternativ. „Faptul că am cerut aplicarea statutului PDL şi organizarea unui guvern din umbră mi-a atras nenumărate critici şi o nouă propunere de excludere. Nu e nimic nou. Cine va privi în urmă va vedea că aşa-numitele atacuri la care am supus partidul au fost, de fiecare dată, propuneri absolut banale, de bun simţ, cum se spune. Aşa se va întâmpla, sunt convins, şi cu propunerea de a aplica statutul cu rigoare, şi nu în funcţie de umori (cum e acum, în epoca Unificatorului)“, scrie el pe blogul personal.

VREA CENZURĂ ÎN PARTID Preda menţionează că, spre deosebire de situaţiile precedente, acum a aflat „câteva lucruri noi“ despre el: „Un vicepreşedinte al partidului, spirit elevat şi calculator desăvârşit, a declarat că am păgubit simpatia pentru PDL cu „cel puţin cinci procente“. Într-un partid normal, antipatiile sau simpatiile personale sunt cenzurate de reguli. E momentul ca şi PDL să facă acest pas“, continuă el. Preda mai scrie că le solicită membrilor BPN ca, în următoarea şedinţă, „să-i ceară socoteală lui Vasile Blaga pentru neaplicarea articolului 56 din Statutul PDL“, care prevede că atunci „când partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul Alternativă (GA)“.