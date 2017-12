Preda îi “periază” pe liberali:

Eurodeputatul PDL Cristian Preda a susţinut, într-o emisiune televizată, că, în locul premierului Emil Boc, după discursul ministrului Apărării, Gabriel Oprea, din Parlament, pe tema Legii pensiilor, ar fi negociat cu PNL intrarea liberalilor la guvernare: “Eu cred că în aceste timpuri de criză e nevoie de o stabilitate mult mai mare decât cea pe care o are actualul Guvern”. El a subliniat că îşi menţine opţiunea pentru un Guvern de dreapta PDL-PNL. Chestionat în legătura cu faptul că, deşi, personal, critică formaţiunea înfiinţată de Gabriel Oprea, Guvernul beneficiază de voturile din Parlament ale independenţilor, Presa a spus: “Sunt dezamăgit în unele cazuri, dar, per ansamblu, nu sunt un adversar al acestui Guvern”. Legat de noul partid apărut pe scena politică, format din foştii parlamentari declaraţi independenţi, Preda a arătat că are o simpatie faţă de Cristian Diaconescu, aflat şi el în platoul aceleiaşi emisiuni, dar l-a criticat pe Gabriel Oprea. “Vă spun sincer că nu cred într-un personaj ca dl Oprea. O persoană care e general nu poate să fie implicat în afaceri imobiliare. Am un respect pentru armată, nu mi se pare că ea poate fi gestionată de cineva care este implicat în afaceri imobliliare. Cred că, în general, un om al armatei nu are a se amesteca în astfel de lucruri”.