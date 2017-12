Predarea fizicii, reinventată cu un balon şi o minge de staniol

Fizica este considerată regina ştiinţelor, chiar înaintea matematicii şi a chimiei! Dascălii spun despre ea că înseamnă până şi aerul pe care îl respirăm, chiar dacă nici elevii şi nici noi, ceilalţi, nu suntem prea conştienţi de asta. Elevii chiar spun că o văd ca pe o materie dificilă şi anostă, plină de teorie şi formule aride şi fără prea mare utilitate, mai ales pentru cei care apreciază mai mult limba română decât ştiinţele. Dar, de voie, de nevoie, trebuie să treacă prin materie, pentru că face parte din cele obligatorii. Tocmai pentru a schimba această perspectivă a elevilor asupra surorii matematicii, profesorii din mai multe judeţe au lucrat la un proiect - Reforma predării fizicii în învăţământul preuniversitar - pentru schimbarea modului de predare a materiei în şcoli şi, în acest fel, stimularea gândirii critice a elevilor. Iniţiativa aparţine Societăţii Academice din România şi a fost preluată de Societatea Română de Fizică (SRF). Scopul este să-i determine pe elevi să-şi pună întrebări, să descopere singuri explicaţiile şi să înţeleagă aplicaţiile fizicii în viaţa cotidiană. Iniţiatorii s-au gândit, mai întâi, să-i înveţe pe profesori să pună accent mai mult pe experimente şi să se folosească de orice lucru din realitatea înconjurătoare.

130 DE PROFESORI FORMAŢI La Constanţa, s-au format deja 130 de profesori, dintr-un total de aproximativ 300. La rândul lor, aceştia au împărtăşit ceea ce au învăţat celor peste 2.500 de elevi din clasele VI - XII din unităţile şcolare. Vineri, la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” a avut loc o întâlnire între reprezentanţii SRF şi profesorii implicaţi, în cadrul căreia s-au prezentat şi experimentele cu care îşi atrag profesorii elevii. Unul dintre promotorii proiectului este prof. Ion Băraru de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, un cunoscut pasionat al proiectelor de fizică, grupele sale de elevi obţinând numeroase premii naţionale, dar şi internaţionale. El a fost cel care a demonstrat că, ajutându-se de un simplu balon de 50 de bani, staniol şi hârtie, un elev poate afla, prin intermediul legii electrostaticii, ce înseamnă sarcini pozitive şi negative şi ce se întâmplă atunci când ele intră în contact.

Profesori creativi şi inventivi

Printre alte cadre didactice care au implementat proiectul în şcoli a fost şi prof. Cristina Apostu, de la Colegiul Tehnic Energetic din Constanţa. „La început, în clasă a fost destul de multă gălăgie. Elevii au fost puţin reticenţi, dar până la urmă, le-a plăcut. Pentru materialele folosite în experimente, a trebuit să improvizăm. Am folosit maşinuţe din dotarea copiilor proprii, am folosit şi videoproiectorul cu prezentări în Powerpoint. Cu perseverenţă vom reuşi să punem în aplicare ce ne-am propus, iar elevii nu or să mai privească fizica ca o limbă străină”, a declarat prof. Apostu. La rândul său, inspectorul de specialitate pentru fizică din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Mădălina Ivănescu, a declarat că rezultatele proiectului se văd în special la elevii de gimnaziu, pentru că ei sunt foarte deschişi la tot ce înseamnă nou, mai ales când e legat de joc. „Trebuie să ne obişnuim să ieşim din tiparul de laborator clasic şi să inventăm noi metode de predat. E adevărat că nu avem bază materială, dar prin inventivitate putem să realizăm experimente noi şi să-i atragem mai mult pe copii către fizică. De exemplu, o maşinuţă care este aruncată în colţul camerei poate deveni instrument de laborator. Asta nu implică cheltuieli prea mari. Sunt lucruri pe care deja le avem acasă, important este să ştim că sunt acolo, să le ştergem de praf şi să le folosim”, a spus inspectorul şcolar. Ea a adăugat şi că totul se face fără niciun fel de cheltuială din partea părinţilor. În următoarea perioadă, cu sprijinul Casei Corpului Didactic Constanţa, se va înfiinţa o nouă grupă formată din 25 de profesori de fizică care vor fi iniţiaţi în metode de predare interactive. Nu doar mediul preuniversitar s-a implicat, ci şi cel universitar, prin prof. univ. Mihai Gîrţu, din cadrul Facultăţii de Fizică din Universitatea „Ovidius”.