Predicţie sumbră pentru PMP

EUROBAROMETRU Cu numai două zile înainte de alegerile pentru Parlamentul European, atât institutele de sondare a opiniei publice, cât şi combatanţii politici fac tot felul de calcule privind numărul de mandate pe care ar putea să le obţină partidele la acest scrutin. Ultimul eurobarometru de opinie publicat, marţi, de Institutul european de sondare PollWatch, în baza sondajelor efectuate, săptămâna trecută, de Inscop şi CSOP, arată că alianţa electorală PSD-UNPR-PC ar obţine 39,4%, ceea ce ar însemna 15 mandate. În eurobarometrul întocmit de PollWatch, PNL este creditat cu 15% şi, drept urmare, ar obţine şase mandate. Interesant este că, faţă de începutul campaniei, PDL se distanţează decisiv de PMP. La început, PDL avea 10,6%, iar PMP - 9,03%, însă ultimul sondaj european arată că PDL ar obţine 13,7%, ceea ce-i dă cinci mandate, iar PMP 9,6%, adică trei mandate. În ceea ce priveşte UDMR, acesta este creditat cu două mandate. În schimb, surpriza vine de la PP-DD. Dacă, la începutul campaniei electorale, formaţiunea lui Dan Diaconescu „avea în buzunar” două mandate, acum aceasta nu mai are nici măcar unul. În schimb, Forţa Civică, aflată iniţial pe ultimul loc, ar obţine un mandat. În fine, al doilea sondaj al Pollwatch nu a dat nicio şansă partidului lui Mihai-Răzvan Ungureanu.

PDL LUPTĂ CU PMP Alegerile europarlamentare din 25 mai reprezintă, totodată, şi un bun prilej pentru partidele politice să-şi testeze forţele în perspectiva alegerilor prezidenţiale din toamnă. În această idee, prezidenţiabilul PDL, Cătălin Predoiu, crede că PDL va obţine un scor între 17% şi 20%. „Orice este posibil, pentru că am o mare încredere în capacitatea de organizare a partidului. E un partid legat, e un partid - cum spunea cineva care-l cunoaşte poate mai bine decât mine, sau îl cunoştea cândva - ţeapăn. Am citat din preşedintele Băsescu”, a spus Predoiu. Şi pentru că tot a amintit de şeful statului, democrat liberalul nu s-a putut abţine de la a ataca „noua dragoste politică” a şefului statului - PMP. Întrebat la ce procent vede PMP, fostul ministru al Justiţiei a făcut o previziune sumbră pentru partidul prezidenţial. „Din ce date am eu în acest moment, e greu să intre în Parlamentul European. E sub semnul întrebării dacă PMP face 5% în acest moment”, a spus Cătălin Predoiu.