Predispoziţia la boli grave, depistată prin teste din salivă

Informaţia care abundă în ultima perioadă în ceea ce priveşte alimentaţia, în general în ceea ce priveşte stilul de viaţă ce trebuie adoptat pentru o sănătate de fier, ar trebui să reducă considerabil numărul îmbolnăvirilor. Din păcate, nu este deloc aşa. România este ţara europeană cu cel mai mare număr de bolnavi cu cancer, în special de colon, plămân şi creier, potrivit medicului Pavel Chirilă, doctor în ştiinţe medicale. „O treime dintre aceste forme de cancer pot fi cauzate de stilul de viaţă necorespunzător şi de alimentaţie. Alimentele sunt implicate mai ales în cancerul de tub digestiv, din cauza nitraţilor şi a nitriţilor. Este vorba, în special, despre mezeluri, mai ales cele ieftine, şi de zahăr. Nitriţii care ajung în stomac, în contact cu acidul, formează substanţe care cauzează cancerul de tub digestiv”, a spus dr. Chirilă.

TESTE NOI România va avea, în curând, un test din salivă care va permite depistarea încă din copilărie a predispoziţiei organismului pentru boli grave cum ar fi cancerul, a anunţat, ieri, preşedintele Societăţii Române de Educaţie Nutriţională, dr. Lygia Alexandrescu, lector universitar. „Va ajunge în România un test din salivă care va determina predispoziţia organismului pentru anumite boli grave, precum cancerul, scleroza în plăgi şi altele”, a explicat medicul, cu ocazia Zilei Internaţionale a Nutriţiei. Potrivit ei, stilul de viaţă şi alimentaţia sunt foarte importante pentru sănătate, idealul fiind ca alimentaţia zilnică să cuprindă cinci mese, dintre care trei principale şi două de fructe. „Fructele dulci vor fi consumate mai întâi, apoi cele acre. De asemenea, este nevoie de un somn bun şi de evitarea stresului şi a oboselii, acestea din urmă scăzând imunitatea organismului”, a adăugat medicul. La fel de importantă este, în opinia specialiştilor, prepararea hranei, iar asta pentru că oricât de bune ar fi alimentele, dacă nu sunt bine gătite, pierd toate proprietăţile nutriţionale. Medicul nu recomandă evitarea totală a mezelurilor, dar susţine ideea că acestea trebuie să fie în cantitate mică şi de bună calitate. În plus, ea atrage atenţia asupra faptului că este esenţial ca oamenii să fie obişnuiţi să citească etichetele de pe alimente. „Orice aliment care are trecută pe etichetă apa, ca prim element, are o problemă şi, de aceea, trebuie evitat. Apoi, nu sunt de acord cu evitarea pâinii. În Biblie, se vorbeşte frecvent despre pâine, ceea ce dovedeşte că este un aliment important. Este recomandată, însă, pâinea de secară, intermediară, adică aceea care are mai puţin gluten”, a mai spus Alexandrescu. La rândul său, directorul Laboratorului de Cercetari în Epigenetică, prof. dr. Natalia Cucu, precizează că prepararea alimentelor şi comportamentul alimentar sunt foarte importante. „Avem o mare responsabilitate asupra modului de alimentaţie, întrucât efectele se văd după 20 de ani şi se transmit până la a patra generaţie. De milenii, suntem 99,9% identici, doar 0,1% ne diferenţiază, respectiv capacitatea noastră de a interacţiona cu mediul. În funcţie de relaţia noastră cu mediul, apar tulburări, dar şi boli grave, cum ar fi cancerul sau Alzheimer. Trebuie să avem o măsură în toate”, a spus Natalia Cucu.