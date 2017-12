Predoiu cere partidelor o agendă comună pe Justiţie

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a anunţat, ieri, că, în maximum două săptămîni, va face o propunere pentru înlocuirea şefului Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA): “La acest moment, cea mai probabilă propunere va fi Daniel Morar”. Mandatul şefului DNA, Daniel Morar, a expirat în luna septembrie 2008, iar mandatele celor doi adjuncţi ai acestuia, Carmen Gîlcă şi Mircea Zărie, alături de cel al şefului Secţiei a II-a din DNA, Doru Ţuluş, au expirat în octombrie 2008. Mandatele lor au fost prelungite, procurorul general propunînd delegarea lor pe funcţii, iar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat. Predoiu a mai afirmat că a adresat o scrisoare “celor patru partide parlamentare, cu solicitarea de a reflecta la o posibilă agendă comună în domeniul Justiţiei şi la un angajament politic comun”. Potrivit demnitarului, angajament politic comun vizează cele “două chestiuni esenţiale, respectiv adoptarea cît mai rapidă a proiectelor celor patru coduri şi la rezolvarea problemelor financiare din sistemul judiciar”. Totodată, el a afirmat că în cadrul întîlnirilor recente pe care le-a avut cu oficialii Comisiei Europene i s-a comunicat faptul că, dacă se doreşte ridicarea monitorizării pe Justiţie”, România are o listă cu obiective de îndeplinit: “În marja JAI, am avut o întîlnire cu vicepreşedintele CE, Jacques Barrot, comisarul european pentru justiţie, afaceri interne şi libertăţi. La Bruxelles am avut o întîlnire cu Catherine Day, secretar general al CE şi cu Franz Brunner, director general al Oficiul de Luptă Antifraudă (OLAF). Mesajul tuturor interlocutorilor a fost foarte clar: “înregistrăm progresele, vă felicităm pentru progresele făcute, dar există o listă de obiective pe care le mai aveţi de atins”. Iar această listă trebuie închisă cît mai rapid cu putinţă, dacă doriţi să deschideţi perspectiva realistă a ridicării Mecanismului, pentru un orizont previzibil”. Oficialii europeni i-au expus ministrului Predoiu principalele elemente de interes, respectiv adoptarea codurilor, implicarea serioasă a CSM în reforma justiţiei, eliminarea barierelor politice în calea justiţiei, continuarea activităţii ANI. Secretarul general al CE, Catherine Day, a atras atenţia însă că “pentru a putea iniţia ridicarea MCV, progresele României vor trebui să fie credibile şi lipsite de echivoc. S-a reiterat necesitatea ca toate instituţiile implicate în reforma justiţiei şi combaterea corupţiei să îşi asume o agendă comună şi să convingă partenerii comunitari despre caracterul ireversibil al reformelor”. În acest context, Predoiu precizează că Raportul de monitorizare din februarie va fi unul intermediar, factual, ce va prezenta progresele înregistrate.