Predoiu: Dumitru Bîltag, noul șef al IPJ Constanța, persoana cea mai potrivită pentru respectiva funcţie

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, joi, la Constanţa, că Dumitru Bîltag,împuternicit şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean, este persoana cea mai potrivită pentru respectiva funcţie, un poliţist care a abordat o serie de dosare cu foarte mult curaj.



Nu poţi să porneşti la un astfel de proiect dacă nu îşi doreşte şi persoana în cauză. Este un poliţist care îşi doreşte să demonstreze aici, şi în care am încredere şi pe care îl îndemn să treacă peste greutăţile momentului, inclusiv în relaţia cu presa, pe care îl îndemn să înţeleagă că sunt absolut fireşti întrebările severe şi abordările care tind să pună la îndoială capacitatea profesională a oricui.

"M-am uitat la ce a reuşit în ultimele luni domnul Bîltag şi am evaluat împreună cu colegii mei că este persoana cea mai potrivită să îşi asume această responsabilitate. Iar eu îl încurajez.



Ministrul Afacerilor Interne a afirmat că nu a găsit nimic care să creeze suspiciuni cu privire la activitatea noului şef al IPJ Constanţa.

"Nu am găsit nimic în cariera domniei sale care să pună sub semnul îndoielii această încredere pe care i-o transfer şi eu, i-o transferă şi domnul secretar de stat, dar şi şeful Poliţiei Române. Dar să nu credeţi că am luat această decizie fără să mă consult cu domniile lor, nu sunt genul de operator politic care crede că le ştie pe toate.", a declarat Predoiu.