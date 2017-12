Predoiu încă se visează prezidenţiabil

Pedeliştii şi pemepiştii, care nu prea ştiu care sunt planurile lui tătuca Băsescu legate de viitorul prezidenţiabil şi care speră că ei vor fi cei aleşi de „el lider maximo”, se ţin tare pe poziţie ca nu cumva să scape ocazia de a intra în competiţia pentru funcţia de şef al statului. Aşa se face că prim-vicepreşedintele PDL Cătălin Predoiu a declarat, ieri, că „nu se pune problema“ unui tandem între el şi Mihai-Răzvan Ungureanu la prezidenţiale, precizând că „orice speculaţie pe marginea acestui gest rămâne doar o speculaţie“. Răspunsul pedelistului a venit după ce a fost întrebat, înainte de şedinţa Biroului Permanent Naţional al PDL, dacă ar face un tandem cu Mihai-Răzvan Ungureanu la prezidenţiale şi dacă a renunţat la desemnarea făcută de PDL. „Ieri am fost cu fetiţa mea la Junii Braşovului şi pe stradă m-am întâlnit cu domnul Ungureanu, l-am salutat civilizat. Eu cred într-o Românie în care oamenii se salută pe stradă chiar dacă au opinii politice diferite, chiar dacă sunt competitori politici, cred într-o ţară normală şi am făcut un gest normal. Deci dezmint categoric o astfel de informaţie, nu am avut niciun fel de discuţii politice“, a declarat Predoiu. Pe de altă parte, asta nu înseamnă că Predoiu nu ar putea renunţa la nominalizare în favoarea unui candidat propus de Traian Băsescu. Că doar, de’… şeful decide. Predoiu a arătat că a fost desemnat candidat al PDL pentru prezidenţiale printr-o campanie internă a partidului, 130.000 de membri ai PDL dându-şi votul pentru această candidatură. „Aşa ceva nu lasă loc de intepretări sau de jocuri sau speculaţii. E o chestiune serioasă şi nu am de gând să glumesc pe seama ei, nu-i voi dezamăgi pe cei care şi-au pus încrederea şi în mine şi mi-au dat acest mandat“, a adăugat Predoiu.