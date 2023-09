Predoiu, legat de accidentul de la 2 MAI: Am dispus un control complet, care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, luni, că a dispus un control complet, care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului, după accidentul rutier petrecut în localitatea 2 Mai.

"Am luat act cu profundă tristeţe de accidentul produs la Vama Veche de un adolescent aflat sub influenţa unor substanţe interzise. Sunt profund îndurerat de tragedia familiilor îndoliate şi transmit personal sincere condoleanţe. Ca ministru al Afacerilor Interne, prima mea datorie este să mă asigur că este lămurit complet şi întreg adevărul cu privire la aceste împrejurări. Pe baza stabilirii întregului adevăr, asigur că orice neglijenţă sau vinovăţie constatată în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii. În acest scop, am dispus, în limita competenţelor ca ministru al Afacerilor Interne, un control complet, care să fie efectuat de Corpul de Control al ministrului, pentru a crea cadrul juridic profesional şi desfăşura expertiza necesară pentru investigarea minuţioasă a întregului lanţ de evenimente", a anunţat Cătălin Predoiu.