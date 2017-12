Predoiu se ceartă cu Ponta pe Facebook din cauza Brexitului

Prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu și deputatul PSD Victor Ponta au avut duminică un schimb de replici, pe Facebook, folosind cuvinte precum ”trage capacul tomberonului deasupra capului” sau ”comicii de la PNL”, ”Dumb and Dumber” (Tăntălăul și Gogomanul, n.r.).

Disputa dintre cei doi a pornit de la o declaraţie a prim-vicepreşedintelui PNL Cătălin Predoiu potrivit căreia preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ar trebui să îşi asume şi el responsabilitatea pentru Brexit şi să demisioneze, urmând exemplul premierului britanic David Cameron.

Deputatul PSD Victor Ponta l-a ironizat pe liberal, pe Facebook. ”Deci Marele PNL ( sau "Partidul Lui") a devenit un fel de "Vacanța Mare" din vremurile de demult / când ești trist sau îngrijorat de ceva serios (cum ar fi BREXIT) citești ce spun comicii de la PNL și mai te destinzi (sic!) puțin. Gorghiu & Predoiu (Dumb and dumber) / sau Gorghiu & Blaga (Stan și Bran) / sau Cezar Preda & Ludorvic Orban ( Păcală și Tândală) - au în oferta orice îți dorești! Președintele / Premierul / Primarul General "to be elected" Cătălin Perdoiu i-a cerut demisia lui Juncker pt. Brexit/ și dacă nu înțelege Juncker rapid să se conformeze dl Perdoiu va trece la Tusk, Merkel, Obama, etc!!! Aștept mâine reacția tovarășei Gorghiu Dej - presa a înțeles greșit sau a manipulat ce a zis Dl Cătălin Perdoiu- era vorba, chiar și pt. Brexit, de demisia lui Ponta!!!! Ați înţeles acum?!?!”, a scris duminică Ponta pe Facebook.

Replica lui Cătălin Predoiu a venit pe aceeaşi reţea de socializare. ”Ponta, ai făcut cafeaua lui Dragnea? I-ai luat țigari de dimineață? Nu uita şi pantofii, trebuie să lucească! Mâine se vede cu premierul. Şi stai liniştit, nu-ți va mai cere nimeni niciodată demisia, pentru că ai ajuns ceea ce ai fost de la început: un nimeni! Un nimeni ai fost în boscheții Parisului, un nimeni ai fost în gentuța lui SOV, un nimeni ai fost în manejul lui Năstase. Tu ai crezut că eşti ceva la un moment dat, pentru că n-ai vrut să vezi că eşti acolo doar pentru că tata socrul Sârbu a servit cândva patria comunistă, Naşul Oprea şi prietenul Ghiță te-au promovat la somația mentorului vostru din umbră care nu făcea deloc politică, iar Cocoş ți-a permis să-i faci pantofii Elenei, care a pus şi ea o vorba mai sus. Ponta, lasă-ne şi trage capacul tomberonului deasupra capului!”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook, precizând că se vede ”nevoit” să-i răspundă lui Ponta ”în singura limbă pe care o cunoaşte”.