Prefab ameninţă că-şi trimite muncitorii în şomaj la poarta Lafarge

Reprezentanţii producătorului de materiale de construcţii Prefab spun că, în cazul amânării pe o perioadă foarte lungă a acţiunii în instanţă împotriva Lafarge România, conducerea companiei îşi va trimite muncitorii să-şi ceară drepturile în faţa fabricii Lafarge, a anunţat, vineri, Prefab. Procesul iniţiat de Prefab, firma lui Marian Miluţ, împotriva Lafarge România, a început cu o amânare din partea reprezentanţilor companiei franceze, care au invocat lipsa de apărare, stârnind nemulţumiri în rândul reprezentanţilor Prefab. „Majorarea nejustificată a preţului la ciment într-o perioadă de recesiune economică a determinat o restructurare drastică de personal pentru Prefab SA. Noi am încercat să rezolvăm această problemă în justiţie, demonstrând că impunerea unor preţuri de monopol îngroapă producătorii autohtoni şi are efecte directe asupra forţei de muncă din România”, a declarat preşedintele Prefab, Marian Miluţ. El a avertizat că, dacă instanţele din România şi Consiliul Concurenţei „acceptă tergiversarea la nesfârşit a unei probleme care cauzează pierderi de zeci de milioane de euro producătorilor români vom trimite cei 300 de muncitori aflaţi în şomaj să-şi ceară drepturile la poarta Lafarge şi nu în instanţă, aşa cum am încercat să o facem până acum”. Reprezentanţii companiei Lafarge nu au putut fi contactaţi pentru a-şi prezenta punctul de vedere.