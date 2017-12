Prefecţii, rol major în cazul situaţiilor de urgenţă

Prefecţii vor avea un rol major în gestionarea situaţiilor de urgenţă după înfiinţarea, în Ministerul de Interne, a departamentului de resort, iar noul sistem de lucru va fi mai bun, mai evoluat şi cu procedurile necesare, a declarat, ieri, secretarul de Stat Raed Arafat. „Suntem la început de drum. În noua concepţie de sistem integrat, sub acest nou departament, instituţiile prefecţilor vor avea un rol major în acest lucru şi cel puţin în cazul situaţiilor de urgenţă. Cred că împreună vom veni cu un sistem încă mai bun decât este acum, mai evoluat şi cu proceduri, cu absolut tot. Am început să lucrăm şi sper ca la anul să avem şi anumite concluzii din ce am început să facem“, a spus Raed Arafat, care, de altfel, conduce departamentul pentru situaţii de urgenţă din MAI, la bilanţul de activitate al pompierilor bucureşteni. Secretarul de Stat a spus că în noul departament se va vorbi nu doar de acţiuni operative, ci şi de prevenţie, precizând că este nevoie să se ia în calcul „orice scenariu, oricât de macabru ar fi“ şi să nu se mai spună „asta nu poate să se întâmple niciodată“.