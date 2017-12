Prefectul, acuzat de grave abuzuri

Biroul Electoral de Circumscripţie (BEC) Constanţa decis, aseară, să prelungească cu o oră - până la 21,00 - perioada stabilită iniţial între 08,00 - 20,00 pentru vot. Decizia a fost luată la solicitarea organizaţiilor judeţene Constanţa ale PNL şi PSD, care au primit semnale din teritoriu că electorii, în ciuda informărilor din ultima perioadă, au crezut că urnele se vor închide la ora 21,00, ca la ultimele alegeri. Decizia de prelungire a programului iniţial de votare a generat bâlbe în teritoriu. Unele secţii de votare au închis porţile la ora 20,00, preşedinţii acestor secţii motivând că au primit prea târziu informarea despre decizia BEC. Au fost şi cazuri precum cel de la Castelu, unde primarul PDL Constantin Anghel a declarat că nu renunţă la decizia de a închide secţiile de votare la ora 20,00 până nu primeşte o adresă scrisă de la BEC privind prelungirea perioadei de vot cu o oră. Aceeaşi atitudine a fost afişată şi de preşedintele secţiei de votare 356 din Castelu, Corneliu Mihon.

Conform declaraţiilor secretarului PSD Constanţa, Cristinel Dragomir, la închiderea urnelor, aseară, potrivit numărătorii paralele a PSD, îşi exprimaseră opţiunea în cadrul referendumului aprox 50% din electorii cu drept de vot ai judeţului. La rândul său, prim-vicepreşedintele PSD Constanţa, Nicuşor Constantinescu, a declarat că, având în vedere faptul că, la ultimul recensământ, populaţia judeţului a scăzut cu aprox. 50.000 de persoane, poate spune cu siguranţă că referendumul de ieri este valid. „Raportat la ultimul recensământ validat în România, credem că a trecut şi că referendumul este valid. Acest lucru va trebui confirmat odată cu confruntarea listelor electorale permanente cu datele recensământului. Din păcate, numărul locuitorilor din judeţul Constanţa a scăzut din 2002 până în 2011. Prin urmare, referendumul de astăzi este valid şi mai mult de jumătate plus unu din numărul locuitorilor au participat la vot. Vreau să sesizez încă o dată gravele abuzuri pe care le-a făcut actualul prefect la ordinele Guvernului portocaliu, care a încercat, cu toate instituţiile statului, să îndemne cetăţenii judeţului Constanţa să nu vină la vot, să boicoteze acest referendum. De fapt, domnul prefect a făcut acest lucru încă de la începuturi, de când a fost aprobată Hotărârea de Consiliu Judeţean, când a atacat-o în contencios. Acum, când am câştigat definitiv şi irevocabil în instanţă, domnia sa, deşi avea atribuţii şi obligaţii legale să organizeze, să coordoneze procesul electoral, a făcut exact invers: a coordonat boicotarea referendumului! Eu am făcut plângeri penale, am informat inclusiv Guvernul României şi instituţiile europene. Ne vom ţine de aceste plângeri pentru că ni se pare că cineva, indiferent că este întâmplător într-un moment numit prefect, nu-şi poate permite să ia dreptul cetăţenilor de a se exprima într-un referendum, care este cea mai democratică formă de exprimare începând din Grecia antică”, a declarat Nicuşor Constantinescu.