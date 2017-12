Prefectul „apolitic”, în vizită de lucru la PDL

ÎMPOTRIVA ALIANŢELOR Cu mic cu mare, pedeliştii constănţeni s-au adunat, sâmbătă, la sediul Organizaţiei Judeţene pentru a discuta oportunitatea înfiinţării Mişcării Populare la Constanţa. Spre deosebire de alte şedinţe de la Biroului Permanent Judeţean, de această dată şi-au făcut apariţia şi primarii pedelişti cu greutate în partid, care s-au dovedit decisivi în alegerea noii conduceri. Aşa cum era de aşteptat, primarii cu două mandate în spate au fost împotriva înfiinţării Mişcării Populare înainte de alegeri. “Adică ei vor să punem pe listele de consilieri oameni din alte partide cu care vom face Mişcarea Populară? Păi, ăia nu au decât 3-4% în sondaje şi vor consilieri locali. Cred că fiecare partid trebuie să meargă în campanie şi la alegeri pe forţele proprii şi apoi, după, să se facă alianţe pentru a avea majoritate în consiliile locale. Dacă se va întâmpla aşa ceva, vor pleca oamenii din partid”, a avertizat un primar PDL în cadrul şedinţei de sâmbătă. Surse din PDL Constanţa au hotărât înfiinţarea Mişcării Populare ar fi benefică doar pentru localităţile unde partidul nu stă atât de bine în sondaje. Cu toată opoziţia primarilor, BPJ al PDL a luat decizia înfiinţării Mişcării Populare la nivel judeţean, din care nu se ştie ce partide vor face parte. Interesant este că pedeliştii constănţeni au luat decizia înfiinţării Mişcării Populare fără ca de la centru să se ia o decizie în acest sens, subiectul urmând a fi discutat abia astăzi în şedinţa Colegiului Director Naţional al PDL.

INCOERENŢĂ Revenind la şedinţa de sâmbătă, pedeliştii constănţeni l-au avut printre ei pe prefectul „apolitic” al Constanţei. Ieşit din sediul partidului, prefectul a fost incoerent în declaraţii, încercând să găsească o scuză plauzibilă pentru amestecul său în politica portocalie. Dacă iniţial a vrut să spună că a venit să vorbească cu primarii PDL despre fondurile europene, la final am aflat că de fapt a venit să vorbească cu primarii PDL despre evaziunea fiscală. “Am venit azi la PDL pentru a discuta cu primarii câteva probleme legate de alocările de fonduri. Dacă se vor aloca fonduri, să le... promovăm, să fie plecate de la prefectură. Indiferent de fonduri. Ce va fi. Dacă se vor aloca bani în sensul acesta, să ne mişcăm mai rapid”, a spus prefectul. Nu am înţeles exact despre ce fonduri este vorba, mai ales că instituţia pe care o reprezintă nu are treabă cu fondurile europene, doar dacă nu cumva peste noapte Guvernul a transformat prefecturile în Autorităţi de management. Oare prefectul nu ar fi putut vorbi cu primarii din tot judeţul, nu numai cu cei de la PDL, într-un cadru organizat? Sau poate că fondurile despre care vorbeşte reprezentantul Guvernului sunt dedicate doar primarilor coloraţi în portocaliu. Surse din cadrul PDL au declarat că de fapt prefectul a venit sâmbătă la PDL pentru a pune umărul la construcţia Mişcării Populare şi pentru a le cere pedeliştilor să îl invite în calitate de prefect la acţiunile de partid pe care le vor desfăşura în viitor. Aceleaşi surse au declarat că vineri, cu o zi înaintea întâlnirii cu pedeliştii, apoliticul a avut o întâlnire „tot despre fonduri europene” cu reprezentanţii UNPR de la Constanţa, unde probabil i-au fost trasate sarcinile şi ceea ce trebuia să le spună sâmbătă pedeliştilor.