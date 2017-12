Prefectul are posibilitatea legală să joace pe degete autorităţile locale… din opoziţie

Remarcat doar prin dezastre naturale şi bătaie de joc la adresa locuitorilor ţării, Guvernul Tăriceanu îşi arată incompetenţa şi în ceea ce priveşte legislaţia din admnistraţia publică locală. Modificările aduse Legii Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 şi Legii Constenciosului Administrativ nr. 554/2004 sînt într-o totală contradicţie cu realitatea din teritoriu, dar Guvernul nu face nimic în acest sens. Cînd vine vorba despre emiterea unor ordonanţe de urgenţă care să scutească de la plata impozitelor către stat unele firme cu reale tendinţe peneliste, Guvernul face imediat o şedinţă de urgenţă. Dar atunci cînd este vorba despre reglemetarea unei situaţii pentru buna funcţionare a administraţiei publice locale, Executivul se dă la fund precum toporul. Prin modificările aduse legislaţiei, prefectul are dreptul de a ataca o hotărîre de consiliu local sau judeţean în termen de şase luni de la emitere, chiar dacă aceasta intră în vigoare la cinci sau 10 zile de la data comunicării sau publicării. Într-un haos de nedescris, prefectul emite, acum, avize de legalitate pentru hotărîrile de consiliu de genul „hotărîrea este legală, dar ne rezervăm dreptul de a o ataca pe contencios administrativ“. Chipurile apolitic, dar numit politic, prefectul are jumătate de an la dispoziţie pentru a face presiuni asupra edililor care nu fac parte din partidul aflat la guvernare.

Guvernul Tăriceanu a reuşit, prin modificările legislative aduse actelor normative ale funcţionării administraţiei publice locale, să îngreuneze sau chiar să blocheze activităţile primăriilor şi consiliilor locale. Mai exact, este vorba despre modificările aduse Legii nr. 215/2001 şi Legii nr. 554/2004. În Legea Administraţiei Publice Locale, nr .215/2001, au fost modificate articolele 48 şi 49, care, în noua lor formă, prevăd că actele normative emise de consiliile locale intră în vigoare la 5 sau 10 zile de la data comunicării sau publicării, în funcţie de ce tip de act este vorba. Modificarea Legii Contenciosului Administrativ nr. 554/2004 prelungeşte de la 30 de zile la 6 luni termenul în care prefectul poate ataca în contencios administrativ o hotărîre emisă de o autoritate locală. În nici una dintre cele două legi nu se mai face referire la avizul de legalitate pe care Instituţia Prefectului trebuie să îl emită. Practic, prin aceste modificări legislative, se politizează şi mai mult Instituţia Prefectului - reprezentantul Guvernului în teritoriu este, chipurile, apolitic, dar el este numit politic. Prin urmare, prefectul are timp jumătate de an să decidă dacă o hotărîre este legală sau nu, chiar dacă ea îşi produce efectele după 5 sau 10 zile de la data comunicării sau publicării acesteia. Transpunînd situaţia la nivel local, mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor locale din judeţ sînt de părere că modificările legislative aduse celor două acte normative îngreunează şi chiar blochează activitatea unităţilor administrative. Surse din Prefectura Constanţa au declarat că nu au mai fost emise avize de legalitate de foarte mult timp, exemplificînd că, din 30 sau 40 de hotărîri adoptate de un consiliu local, nu au primit aviz de legalitate decît maximum două sau trei. Aceleaşi surse au precizat că, în prezent, la nivelul Prefecturii Constanţa este un haos general în ceea ce priveşte actele emise de consiliile locale, pentru că nimeni nu îşi asumă răspunderea avizării unor hotărîri. De fapt, această activitate se afla în subordinea secretarului general al Prefecturii, care era apolitic. După transformarea funcţiei de secretar general în funcţie de subprefect, activitatea Prefecturii a început să fie dată peste cap. În prezent se lucrează cu jumătăţi de măsură sau chiar pe bază de presupuneri, creîndu-se un haos general la nivel judeţean.

Adrese cu semnul întrebării emise de Prefectură

Un exemplu concludent al haosului din Prefectura Constanţa este adresa nr. 10.027/07.08.2008, trimisă către Primăria Constanţa, în care se precizează: „Urmare a comunicării HCLM nr. 355/25.07.2008 înregistrată la Instituţia Prefectului judeţului Constanţa cu nr. 10.027/30.07.2008, în forma în care a fost trimisă şi la data emiterii prezentei nu există motive de atacare în faţa instanţei de contencios administrativ, sub rezerva de a face uz de prevederile art. 3 din Legea nr.554/2004 modificată în cazul apariţiei unor acte contrare cu prevederile legale“. Art. 3 al legii menţionate stipulează: „Prefectul poate ataca, în termenele prevăzute la art. 11, în faţa instanţei de contencios administrativ, actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale“. Cu alte cuvinte, prefectul încă în funcţie, Dănuţ Culeţu, avizează o hotărîre aparţinînd Consiliului Local Constanţa, dar precizează că o poate ataca pe contencios administrativ în termen de şase luni. Avînd în vedere politizarea excesivă a Instituţiei Prefectului putem înţelege faptul că după avizarea unei astfel de hotărîri, dacă prefectul primeşte un ordin politic să atace respectiva hotărîre, o va face, fiind acoperit de lege, chiar dacă tot el a dat aviz de legalitate pentru actul normativ. Reprezentanţii Primăriei Constanţa au declarat că la primirea acestei adrese au considerat că este o glumă a Prefecturii dar, ulterior, şi-au dat seama că este noul mod de lucru al instituţiei ce reprezintă Guvernul în teritoriu. Tot aceştia au precizat că, prin noua modalitate de lucru a Prefecturii, activitatea Primăriei şi a Consiliului Local Constanţa este blocată. „Ne este greu să lucrăm în astfel de condiţii, în care Prefectura nu se decide dacă o hotărîre este legală sau nu. Noi nu am primit aviz de legalitate nici pentru hotărîrile pentru care am solicitat un astfel de aviz, pentru a nu avea probleme ulterior. Legislaţia actuală din domeniul administraţiei publice locale, cu modificările făcute, este extrem de lacunară şi lasă multe locuri de interpretare. Noi încercăm să pregătim un proiect de modificare a legii, care să fie mult mai strictă şi mai explicită“, au precizat reprezentanţii Primăriei Constanţa. Subprefectul Cosmin Andrei a afirmat că termenul de 30 de zile în care Prefectura trebuia să dea avizele de legalitate, aşa cum se stipula înainte de modificările aduse, era mult prea scurt. „30 de zile era prea puţin. În ceea ce priveşte termenul de şase luni, nu pot să mă pronunţ dacă este bun“, a spus Cosmin Andrei. Pe deoparte, Prefectura Constanţa se plînge de lipsă de personal, precizînd că, de cele mai multe ori există şi probleme de comunicare a hotărîrilor din partea consiliilor locale tot din lipsă de personal, dar pe de altă parte, Guvernul blochează nejustificat posturile din administraţia publică locală. Din 2004 şi pînă în prezent, Guvernul Tăriceanu s-a remarcat prin inundaţii catastrofale la nivel de ţară, prin proasta gestionare a crizelor de orice fel şi prin incompetenţă în ceea ce priveşte armonizarea legislaţiei cu realitatea din teritoriu, lucru confirmat de oameni din administraţia locală.