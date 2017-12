Prefectul atacă o investiţie italiană de 200 de milioane de euro

O investiţie imobiliară italiană în Constanţa, în valoare de 200 de milioane de euro, riscă să fie blocată. Prefectul Claudiu Palaz a atacat în instanţă hotărârea Consiliului Local Municipal Constanţa privind vânzarea a patru hectare de teren către firma italiană Fin.Co.Ge.Ro. În replică, primarul Radu Mazăre a avertizat că, dacă demersul prefectului ar avea succes, bugetul Primăriei poate fi în pericol: „Este problema lui! Noi, printr-o hotărâre de instanţă suntem obligaţi să facem în zonă infrastructură de 20 milioane de euro şi atunci am spus să le vindem pământul în contul acestor lucrări. Dacă prefectul a atacat-o şi o să se suspende hotărârea, o să bage în faliment Primăria. Care-i problema\"? Administratorul FIN.CO.GE.R.O. S.p.A. Catania Italia - Sucursala România, Romeo Nunzio, a aflat din presă că Prefectura încearcă să blocheze investiţia italiană (a cărei poveste începe în urmă cu 11 ani, dar a cărei primă piatră de temelie a fost pusă abia după 10 ani de înaintare pieptişă prin hăţişurile birocraţiei româneşti). Nu mică i-a fost mirarea italianului când a aflat cine se află la originea acţiunii administrative: „Aş înţelege orice funcţionar care încearcă să atace proiectul nostru, nu îl înţeleg însă pe prefectul Claudiu Palaz în acest demers. El ştie mai bine decât oricine proiectul nostru, pentru că a participat la întocmirea primelor acte obţinute de noi în România pentru acest proiect, în urmă cu aproape 12 ani, pe când era consilier juridic al primarului de la acea vreme, Gheorghe Mihăeşi. De-a lungul timpului, am comunicat constant evoluţia proiectului nostru lui Claudiu Palaz şi pe vremea când a fost secretar general al Prefecturii şi subprefect şi, mai nou, prefect”. Investitorul nu recunoaşte chiar principalele motive ale contestării dreptului FIN.CO.GE.R.O. de a cumpăra terenul. Nunzio susţine că prefectul a atacat actul privind vânzarea terenului pentru că investiţia nu ar exista încă în fizic: “Cum să nu existe lucrările?! Am construit ziduri de protecţie la mare, am ridicat vile, am transformat zona ţărmului în zone de plajă, pe care oraşul le câştigă din mare. Prefectul locuieşte în apropierea şantierului nostru şi se poate convinge singur că lucrările există în fizic. Dacă nu poate face acest lucru, ar putea să trimită pe cineva de la Prefectură să verifice înainte de a ataca un act din acest motiv”. O altă reclamaţie a prefectului este legată de faptul că investiţia nu ar fi început la timp, dar şi acest motiv este contestat vehement de către administratorul FIN.CO.GE.R.O. Romeo Nunzio a declarat că nu înţelege de ce se încearcă blocarea acestui proiect de dezvoltare urbană de pe urma căruia Constanţa nu are decât de câştigat, mai ales că firma a câştigat deja în instanţă dreptul de concesiune asupra terenului, iar cumpărarea lotului de la Primărie nu era decât un mod acceptat de FIN.CO.GE.R.O. de compensare a cheltuielilor de 20 de milioane de euro cu infrastructura la care era obligată Primăria. “Şantierele noastre creează 2000 de locuri de muncă, aduc Constanţei aproape 1.4 km de plajă şi cresc valoarea imobiliară a zonei, întrucât toate construcţiile noastre se află în clasa A, conform normelor comunitare. Consider că ni se caută nod în papură. Eu voi cere autorităţilor române şi celor italiene să verifice de ce în 12 ani am avut atâtea dificultăţi în condiţiile în care noi nu am dorit decât să ne realizăm investiţia cu respectarea legislaţiei în vigoare. Nu cred că în spatele acestor blocaje sunt interese personale sau politice, pentru că noi suntem apolitici, însă s-ar putea să se urmărească de către organele de anchetă şi o astfel de pistă”, a declarat Romeo Nunzio. De cealaltă parte, prefectul a declarat că nu a blocat investiţia italiană şi a refuzat să comenteze în vreun fel declaraţiile investitorului italian.