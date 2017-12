Prefectul Constanţei le-a cerut poliţiştilor toleranţă zero pentru infractori!

250 de poliţişti detaşaţi pe litoralul românesc pe durata sezonului estival au intrat, de ieri, în acţiune. Coordonaţi de cms şef Mihai Călinescu, adjunct al Inspectorului General al Poliţiei Române(IGPR), agenţii au fost incluşi în patrule mixte formate din lucrători ai Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei de Frontieră şi poliţie locală şi vor acţiona atît pe plajele şi falezele staţiunilor constănţene, cît şi pe arterele de circulaţie. „Turistul va fi cel care va analiza obiectiv cît de implicaţi aţi fost în reuşita acţiunilor de ordine publică şi circulaţie. De aceea, vă cer ca primordială să fie prevenţia şi combaterea, iar toleranţa faţă de încălcarea legii să fie zero! Sîntem convinşi că, sub coordonarea cms şef Mihai Călinescu, numărul infracţiunilor din acest sezon va scădea” , a declarat ieri prefectul judeţului, Tit-Liviu Brăiloiu în cadrul unei întîlniri cu reprezentanţii Poliţiei Române, în cadrul căreia, oamenii legii au prezentat modul de acţiune al forţelor de ordine de pe litoral, precum şi a măsurilor şi obiectivelor propuse în cadrul acţiunii „Litoral 2009” pentru asigurarea siguranţei publice pe durata sezonului estival. „Barometrul unei acţiuni reuşite este turistul!”, a subliniant prefectul, care le-a cerut oamenilor legii ca 2009 să fie un an de referinţă pentru Poliţia Română, şi a insistat ca în numele poliţiei să vorbească o stare de fapt în favoarea cetăţenilor şi a turiştilor. Premiera acestui an o reprezintă faptul că echipajele de ordine publică vor fi dotate cu mopede şi motociclete, cu ajutorul cărora se speră eficientizarea activităţilor agenţilor în cadrul programului „Litoral 2009”.

Din partea poliţiştilor, la discuţii au participat cms şef Mihai Călinescu, adjunct al inspectorului general al Poliţiei Române, cms. şef Lucian Diniţă, directorul Direcţiei Rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române(IGPR), cms şef Aurelian Zaheu, comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului(IPJ) Constanţa, cms. şef Adrian Rapotan, peim adjunctul inspectorului şef al IPJ Constanţa, Paraschiv Toader, secretar general al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual şi cms şef Constantin Dancu, şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. În cadrul discuţiilor, cms. Adrian Rapotan a prezentat concepţia de acţiune a Planului “Litoral 2009”, care a urmărit constituirea de patrule mixte, pedestre sau de intervenţie, coordonate şi gestionate de către Poliţie. “Pentru anul acesta s-a urmărit realizarea unor dispozitive eficiente care să aibă o intervenţie fermă şi rapidă la orice sesizaze primită din partea cetăţenilor”, a adăugat Rapotan. În perioada sezonului estival, cadrele detaşate vor fi distribuite pe două perioade, pe durata lunilor iulie şi august. Pentru prima perioadă vor fi detaşaţi 250 de poliţişti, dintre care 139 agenţi de ordine publică, 65 de la Serviciul Poliţiei Rutiere, 21 tehnicieni criminalişti precum şi 25 poliţişti pentru Serviciul de Investigaţii Criminale. Pentru fiecare perioadă, în funcţie de situaţia operativă, efectivele detaşate pot fi suplimentate cu un număr de 50 de poliţişti.