Prefectul Constanţei va fi monitorizat de societatea civilă

Proiectul "Observatorul instituţiei prefectului", care urmăreşte monitorizarea modului de aplicare a Legii neutralităţii funcţiei publice de prefect, va fi derulat în 15 judeţe, pînă în septembrie 2007, avînd un buget total de 57.000 de euro, a declarat, potrivit preşedintelui Asociaţiei Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, Nina Cugler. Proiectul îşi propune instituirea unor mecanisme de monitorizare a modului în care se aplică Legea neutralităţii funcţiei publice de prefect în vederea eliminării imixtiunii politicului în actul de administraţie şi a fenomenelor de corupţie generate şi întreţinute prin această ingerinţă", a declarat Nina Cugler. Coordonat de Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, în parteneriat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) şi cu Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), proiectul face parte din programul european "PHARE 2004 - consolidarea societăţii civile în România" şi are un buget total de 57.000 de euro. Potrivit preşedintelui Asociaţiei Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21, obiectivul proiectului constă în creşterea profesionalismului instituţiei prefectului prin asigurarea neutralităţii acesteia faţă de puterea politică, în conformitate cu prevederile Legii neutralităţii funcţiei publice de prefect.

Un alt obiectiv al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de implicare a societăţii civile în actul administrativ. În acest sens, principalele activităţi ale proiectului constau în instituirea Observatorului instituţiei prefectului, ca structură a societăţii civile şi organizarea unui set de acţiuni care să antreneze cetăţeni, funcţionari publici, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi mass-media - consultări publice, interviuri, sondaje de opinie, emisiuni radio. "Accentul va fi pus pe implicarea directă a cetăţenilor şi pe felul în care percepe el exercitarea de către prefect a atribuţiile care îi revin. Ne-am propus să atingem acest obiectiv pe trei direcţii. În primul rînd, atît cetăţenii, cît şi funcţionarii publici vor fi monitorizaţi prin aplicarea a aproape 1.200 de chestionare de către monitorii voluntari. Există apoi consultările publice pe care le vom avea cu cetăţenii. Membrii echipei de implementare a proiectului se vor întîlni cu aprox. 30 de cetăţeni din fiecare locaţie stabilită. Nu în ultimul rînd, prin colaborarea cu SRR, cetăţenii vor fi invitaţi să participe la emisiunile radio pe care le vom avea, imediat după 11 decembrie, cînd se lansează proiectul într-o astfel de emisiune", a explicat Nina Cugler. Proiectul pilot va fi implementat în judeţele Arad, Constanţa, Harghita, Iaşi şi municipiul Bucureşti, urmînd ca, într-o fază finală, să fie diseminat în alte 10 judeţe. "În alegerea acestor judeţe am urmărit, pe de o parte, distribuţia teritorială, încercînd să avem cel puţin un judeţ pentru fiecare zonă, iar pe de altă parte, am dorit să avem o reprezentare etnică cît mai bună. De aceea am ales şi judeţele Harghita, unde există mai mulţi reprezentanţi ai etniei maghiare, şi Constanţa, judeţul unde avem, probabil, cea mai mare diversitate etnică", a explicat preşedintele Asociaţiei Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21.