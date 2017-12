Prefectul şi Guvernul, administratorii dezastrului estival

Primăria Constanţa a instalat, ieri, în Mamaia, 12 panouri prin care municipalitatea îi anunţă pe turişti şi pe constănţeni că nu va mai asigura paza staţiunii, securitatea turiştilor şi a localnicilor în staţiune, irigarea spaţiilor verzi, fluidizarea traficului rutier şi organizarea de spectacole gratuite. Primarul Radu Mazăre a arătat că municipalitatea a fost nevoită să sisteze aceste servicii ca urmare a anulării, la iniţiativa prefectului Dănuţ Culeţu, a surselor cu care erau finanţate. “Dacă sînt lăsat să fac treabă, o fac, dar nu sînt lăsat. Nu am primit aviz pentru şoseaua de coastă, ni s-a oprit reparaţia Spitalului Judeţean, ni s-a devalizat bugetul local, ni s-au anulat taxele speciale şi, ca atare, sistăm serviciile. La vecinii bulgari, intrarea în staţiunea Nisipurile de Aur costă 2 euro pentru 12 ore, 3 euro pentru 24 de ore şi s-a demonstrat că se poate, pentru că acolo nu îşi dau peste picioare unii altora. Şi văd că jumătate din Bucureşti plăteşte sumele respective la Nisipurile de Aur fără nici o problemă, dar la noi nu se puteau plăti 50 de eurocenţi! Ce am făcut noi nu a fost bine.

Primăria Municipiului Constanţa a instalat ieri, în staţiunea Mamaia, 12 panouri prin intermediul cărora turiştii şi constănţenii sînt informaţi asupra serviciilor care nu mai pot fi asigurate de către municipalitate, după ce prefectul a notificat şi a atacat în contencios administrativ taxele speciale. Panourile prin care se face cunoscut faptul că Primăria nu mai poate asigura paza staţiunii, siguranţa turiştilor şi a localnicilor în Mamaia, irigarea spaţiilor verzi şi organizarea spectacolelor gratuite, au fost amplasate în zone cu trafic pietonal intens. Primarul Radu Mazăre a susţinut cu această ocazie o conferinţă de presă în aer liber, în Piaţeta de la Cazino, punctul zero al staţiunii, unde, de altfel, s-a şi instalat un panou. ”Să fie limpede cine se ocupă de siguranţa turiştilor şi a cetăţenilor, de paza bunurilor, de irigaţii, de fluidizarea traficului rutier, de spectacole, în această vară, în staţiunea Mamaia: prefectul şi Guvernul, prin instituţiile pe care le au. Noi, Primăria, ne declinăm orice obligaţie în ceea ce priveşte serviciile pe care le-am anunţat”. Radu Mazăre a arătat că, la sesizarea prefectului, taxele speciale ale municipalităţii, prin colectarea cărora se asigurau aceste servicii turiştilor, au fost anulate, fapt pentru care Primăria a fost nevoită să sisteze activităţile finanţate din aceste surse. ”Din cîte am înţeles, agenţii economici vor să plătească taxele la Primărie, ca să asigurăm aceste servicii. Dacă domnul prefect ne-a devalizat bugetul cu 220 de miliarde de lei, nu mai putem să facem amenajări urbanistice. Dacă sînt lăsat să fac treabă, o fac, dar nu sînt lăsat. Nu am primit aviz pentru şoseaua de coastă, ni s-a oprit reparaţia Spitalului Judeţean, ni s-a devalizat bugetul local, ni s-au anulat taxele speciale şi, ca atare, sistăm serviciile. La vecinii bulgari, intrarea în staţiunea Nisipurile de Aur costă 2 euro pentru 12 ore, 3 euro pentru 24 de ore şi s-a demonstrat că se poate, pentru că acolo nu îşi dau peste picioare unii altora. Şi văd că jumătate din Bucureşti plăteşte sumele respective la Nisipurile de Aur fără nici o problemă, dar la noi nu se puteau plăti 50 de eurocenţi! Ce am făcut noi, nu a fost bine. Să vedem ce fac guvernanţii”, a declarat Radu Mazăre. Reamintim că, după ce prefectul le-a atacat în contencios administrativ, mai multe taxe speciale au fost anulate. Printre acestea se numără taxa pentru irigaţii spaţii verzi în Mamaia, taxa privind asigurarea serviciilor de pază si ordine în sezonul estival pentru agenţii economici pe plajă, taxa pentru creşterea gradului de linişte şi siguranţă în derularea activităţilor economice în Constanţa, Mamaia şi Sat Vacanţă, taxa de acces în Mamaia pentru autoturisme care nu au număr de înmatriculare în Constanţa, legitimaţiile de acces la barieră cu numere de înmatriculare în leasing, permisul de liberă trecere în Mamaia pentru vehicule cu tracţiune animală pentru agrement, exceptînd faleza, permisul de liberă trecere pe faleza Mamaia pentru autovehiculele de transport marfă cu capacitate maximă pînă la 3,5 tone, între orele 02.00 şi 08.00.

Adio beach-baruri!

Primarul a arătat că “strategiile” realizate de guvernanţi în ce priveşte turismul pe litoral vor devaliza turismul de la malul mării, pentru relansarea căruia au investit autorităţile locale în ultimii şase ani: ”Efectul unor dezechilibre în asigurarea serviciilor pentru turişti nu se observă pe loc. Din păcate, se va observa abia peste un an sau doi”. În opinia primarului, din cauza bîlbelor guvernanţilor, anul acesta este posibil ca turiştii să nu beneficieze de serviciile oferite de beach-baruri pe plaje. ”Situaţia plajelor este extraordinar de încurcată şi de dificilă. Au gîndit-o atît de bine actualii guvernanţi, încît sînt aproape sigur că, în această vară, nu va fi nici o construcţie pe plajă. Şi ca atare, niciun serviciu oferit turiştilor la beach-baruri”, a afirmat Mazăre. El a arătat că licitaţia organizată de Apele Române pentru închirierea plajelor s-a bazat pe o parcelare aprobată printr-o ordonanţă de guvern dată din birou de la Bucureşti, şi abia acum, după ce s-a făcut licitaţia, urmează ca planul să fie prezentat Primăriei spre aprobare. ”Pînă la ora actuală, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) nu are aviz de mediu şi nici nu cred că va avea, pentru că orice plan urbanistic trebuie să suporte o dezbatere publică, şi nu se poate face excepţie, pentru că discutăm despre plaje, un lucru extrem de important”, a subliniat Radu Mazăre. Dezbaterea publică nu poate fi realizată conform procedurilor legale în mai puţin de două luni, ceea ce înseamnă că planul nu poate fi aprobat înainte de finalul lunii iulie. Un alt argument prezentat de primar în ce priveşte eşecul acţiunii de închiriere a plajelor este acela că peste 90% din deţinătorii de hoteluri din Mamaia s-au întîlnit cu consilierii locali municipali şi i-au rugat, în scris, să nu voteze PUZ-ul care stă la baza licitaţiei, motivînd că este o catastrofă pentru turism. ”Din cîte am înţeles, consilieri vor da curs solicitărilor hotelierilor. Aceştia au motivat că nu este normal ca hotelierii să stea cu 7 milioane de euro, cît s-a investit într-un hotel, şi în faţa lor să vină o firmă de fier vechi sau de ţigări, care să le ofere turiştilor, pe care ei îi aduc, servicii care nu sînt în concordanţă cu ceea ce vor ei să le ofere”, a subliniat primarul Constanţei. Un al treilea motiv pentru care nu se mai pot construi beach-baruri este reprezentat de interdicţia instituită prin lege în privinţa construirii pe litoral între 15 mai şi 15 septembrie. ”Anul trecut, i-am cerut în scris prefectului să ne explice cum vede el această interdicţie, pentru că noi înţelegem că este interzis atît să construieşti cu cifaroame şi cu betoniere, cît şi să faci reparaţii. Dumnealui susţine, declarativ, că e interzis doar să faci reparaţii, dar ai voie să construieşti. I-am cerut în scris un răspuns, dar pînă acum nu a dat nici o hîrtie şi vă garantez că nici nu va da”, a declarat Mazăre. Chiar în timpul conferinţei de presă, ziariştii au asistat, alături de primar, la o scenă care ar putea caracteriza pe scurt ce ne aşteaptă în această vară. Pe dalele pietonale de pe promenada Cazinoului din Mamaia au trecut, val vîrtej, la interval de doar cîteva minute, două taxiuri. Amintim că zona Cazinoului din Mamaia este exclusiv pietonală şi că piaţeta nu este prevăzută cu dale carosabile, care să permită accesul autovehiculelor. Cele două maşini au trecut prin zona interzisă circulaţiei rutiere, fără ca vreunul din reprezentanţii instituţiilor cu care prefectul se laudă că asigură reuşita sezonului estival să le interzică acest lucru.