Prefectul, surd la doleanţele artiştilor din Teatrul de Stat

Platoul din faţa sediului Prefecturii Constanţa a găzduit, ieri, un spectacol ad-hoc, susţinut de angajaţii Teatrului de Stat Constanţa. Nu a fost vorba despre vreun act artistic programat în cinstea cuiva sau despre o manifestare care să marcheze un eveniment festiv, ci doar despre stilul în care aprox. 70 de artişti au înţeles să protesteze faţă de decizia prefectului Constanţa de a suspenda activitatea Teatrului de Stat, începînd cu 1 august. Deşi ar avea dreptul de a se manifesta zgomotos şi de a îşi cere cu surle şi trîmbiţe dreptul la muncă de care sînt privaţi, artiştii au ales să protesteze în stilul lor, prin poezie şi muzică. Timp de o oră şi jumătate, originalul protest a fost întrerupt doar de ropote de aplauze ironice pe care artiştii, îmbrăcaţi în tricouri albe cu inscripţia „angajat al Teatrului de Stat suspendat”, le-au adresat tuturor personalităţilor şi oficialităţilor care au intrat în Prefectură. Prefectul Dănuţ Culeţu a sosit la birou cînd manifestarea era aproape pe sfîrşite. Nu s-a sinchisit nici măcar să le arunce o privire artiştilor şi s-a grăbit să se îndrepte către biroul prefectural. În drum spre liniştea biroului, prefectul a declarat că actorii nu au decît să protesteze. Mai mult, prefectul a pus „banda”, atît de tocită, cu afirmaţiile conform cărora el nu ar fi interesat decît de respectarea legalităţii în acest caz.

Neavînd ocazia de a discuta cu prefectul, liderul sindicatului angajaţilor Teatrului de Stat, Maria Lupu Vasilescu, a declarat presei care sînt motivele pentru care artiştii au recurs la această formă de protest. „Sîntem un teatru suspendat, ni s-a suspendat acivitatea şi noi nu înţelegem de ce. De la 1 august pînă se termină procesul sîntem suspendaţi şi noi vrem să muncim. Nu vrem să facem rău nimănui, nici să deranjăm pe nimeni, ci doar să muncim. La CJC am fost şi ni s-au pus la dispoziţie toate actele de înfiinţare a teatrului. Unii dintre noi au învăţat şi cîteva legi în această perioadă pentru a vedea dacă sîntem legal înfiinţaţi sau nu şi am ajuns la concluzia că sîntem legal înfiinţaţi. Îi comunicăm prefectului că decizia noastră a fost să dăm concursul la Teatrul de Stat şi nu ne interesează alt gen de teatru în momentul de faţă”, a declarat Maria Lupu Vasilescu. La rîndul lui, directorul pentru Strategie şi Promovare al Teatrului de Stat, Sorin Lucian Ionescu, a afirmat că, pînă acum, prefectul a fost surd la doleanţele actorilor: “Cele trei negocieri de pînă acum purtate în compania prefectului au eşuat lamentabil. Nu a reacţionat nici la argumentele legislative, nici la cele umane, sentimentale. Mulţi dintre actorii care au participat la discuţiile cu prefectul îl cunosc, i-au fost chiar amici într-o perioadă, dar, cu toate astea el se încăpăţînează să îşi menţină poziţia în instanţă”. Consiliul Judeţean Constanţa şi-a reiterat, ieri, susţinerea pe care o acordă actorilor. Purtătorul de cuvînt al CJC, Cristian Moldovanu, a declarat: „Este un protest pe care noi îl considerăm legitim, vizavi de desfiinţarea ilegală a unei instituţii de cultură. Explicaţiile prefectului privind motivele care au stat la baza suspendării teatrului mi se par puerile. În lege nu scrie nici măcar că trebuie să consultăm artiştii. Soluţia de rezolvare a acestei crize este lăsarea orgoliilor politice deoparte şi retragerea acţiunii declanşate în instanţă. Noi vom sprijini în continuare actorii, vom încerca să cîştigăm procesul în instanţă”. Amintim că astăzi are loc prima înfăţişare în procesul de contencios administrativ iniţiat de prefect împotriva hotărîrii de constituire a Teatrului Constanţa.