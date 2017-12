Prefectul vrea să facă dezinsecţie cu un elicopter... depăşit

După ce prefectul, Dănuţ Culeţu, a aruncat problema invaziei ţîntarilor în staţiunea Mamaia în ograda Primăriei Constanţa, primarul Radu Mazăre a reacţionat promt, declarînd că prefectul s-a specializat în a arunca cu acuze în autoritatea locală. “Ce, prefectul ştie să facă altceva decît să acuze?! L-aţi văzut voi să planteze un pom, să pună o cărămidă?!“, a spus Radu Mazăre. El a adăugat că Direcţia de Sănătate Publică, care se află în subordinea Prefecturii, a comunicat Primăriei Constanţa că: “În urma deversării necontrolate de ape fecaloid-menajere, a detergenţilor, îngrăşămintelor chimice şi insecticidelor organo-fosforice, a crescut masa bacteriană şi a algelor unicelulare cianofite, fapt ce a influenţat apariţia fenomenului de eurotrofizare a apei şi de dezvoltare a isectelor chironomus“. Prezent ieri la conferinţa de presă alături de primarul Constanţei, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu s-a întrebat retoric: “Cine trebuia să intervină la poluare?!“, răspunsul fiind dat de către primarul Radu Mazăre: “Lacul e administrat de Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL), din subordinea proastei de Sulfina Barbu. Noi am făcut tot ce am putut. Bîzîie elicopterul, se stropeşte încontinuu, însă apa e infectă. Aici trebuia să intervină Garda de Mediu. Să-i amendeze pe cei care deversează necontrolat tot felul de substanţe, de la Ovidiu, de la Năvodari... Să-i amendeze pe cei care au deversat chimicale... Noi stropim din primăvară. Ţînţarii au apărut cînd s-a încălzit ghiolul, care este verde acum“. Insectele, de tip chironomidă, care au invadat staţiunea Mamaia, nu au tub digestiv lucru care duce la imposibilitatea exterminării lor cu ajutorul substanţelor obişnuite care se ingeră, singura modalitate rămînînd aplicarea procedeului numit “ceaţă albă“, care arde aripile insectelor. În plus, echipele de lucru, aflate pe teren în fiecare noapte, folosesc o concentraţie de trei ori mai mare de soluţie chimică decît se recomandă în mod normal pentru a face faţă numărului foarte mare de insecte. “Problema e că ţînţarii ăştia nu mănîncă... Trăiesc 48 de ore, sînt ţînţari de iarbă, sînt mutanţi. Sînt două feluri de ţînţari. Cei de iarbă care au apărut din cauza poluării lacului, şi cei comuni, care au fost aduşi de vîntul de nord dinspre Năvodari, Lumina şi Ovidiu, unde autorităţile nu au făcut nimic pentru dezinsecţie pe malul ghiolului“, a declarat primarul Constanţei.

Faptul că Primăria Constanţa a acţionat, încă de la începutul sezonului estival, pentru eliminarea insectelor, care provoacă disconfort turiştilor din Mamaia, a fost confirmat şi de către preşedintele CJC. “Am cerut, în calitate de preşedinte al CJC, primăriilor riverane lacului să coordoneze acţiunile de dezinsecţie. Singura autoritate care a respectat programul a fost Primăria Constanţa. Degeaba a făcut dezinsecţii Constanţa pe două treimi din lac, dacă cealaltă treime nu a fost dezinsectată. Primăriile nu sînt subordonate CJC. Nu pot să dictez. În sudul judeţului nu am coordonat acţiuni de dezinsecţie pe raza a 11 comune. Dar acolo am avut cu cine să vorbesc. Aici nu am cu cine! Din păcate tot la Alianţă este problema. Vedeţi că domnul prefect apolitic Culeţu, fost liberal, acuză Primăria Constanţa, care demonstrează cu documente că şi-a făcut treaba, în timp ce celelalte instituţii, printre care şi cele descentralizate subordonate lui, nu au făcut nimic şi nici nu le obligă să facă ceva“, a declarat Nicuşor Constantinescu.

În altă ordine de idei, primarul Constanţei a precizat că prefectul Culeţu i-a contactat pe reprezentanţii firmei Allchim Co SA, cea care a cîştigat concesionarea serviciului de dezinsecţie în municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, pe o perioadă de cinci ani, în urma unei licitaţii organizate de Primăria Constanţa, pentru a-i propune să efectuieze dezinsecţie cu un elicopter depăşit şi nedotat, pus la dispoziţie de Prefectura Constanţa. “Reprezentanta firmei care se ocupă de deratizarea mi-a comunicat că a fost contactată de prefect, care a spus că îi pune la dispoziţie un elicopter de vreo 30 de ani, fără pulverizator, faţă de cel pe care îl folosim noi cu o vechime de doi ani, pentru ca să arunce cu substanţă haotic de sus. Femeia i-a spus că firma face acest lucru, după ce a fost contractată de Primăria, şi că are deja un elicopter pregătit“, a declarat Mazăre.