Prefectura a boicotat verificarea semnăturilor pentru referendumul de la Tortomanu

Iniţiativa de înlocuire din funcţie a primarului din comuna Tortomanu, prin organizarea unui referendum, se pare că este destinată eşecului. Sîmbătă şi duminică ar fi trebuit să se deruleze procedura de strîngere de semnături pentru organizarea referendumului (Măsura a fost stabilită de Comisia de organizare a referendumului după ce, în urma verificărilor din comună, mai mulţi semnatari ai listelor iniţiale au afirmat că au fost induşi în eroare atunci cînd şi-au pus iscăliturile pe tabele), însă acest lucru nu s-a întîmplat din cauza absenţei reprezentantului Prefecturii, subprefectul Claudiu Palaz, membru al Comisiei, şi a secretarului Primăriei. Mai mult decît atît, unul dintre punctele unde cetăţenii ar fi trebuit să meargă să îşi confirme sau nu semnăturile, Şcoala generală din localitate, a fost închis. “Nu s-a întîmplat nimic din ceea ce trebuia să se întîmple. Comisia i-a convocat în weekend pe toţi locuitorii comunei, să vină în cele două puncte pe care le stabilisem, pentru a-şi confirma semnăturile. Nu a venit nimeni. Noi, Comisia, ne-am prezentat, mai puţin reprezentanţii Prefecturii şi iniţiatorii referendumului. Spre surprinderea noastră, Prefectura a boicotat această acţiune de verificare a semnăturilor, considerăm noi, de comun acord cu iniţiatorii, întrucît, în afară de ei, nimeni nu mai ştia în comună că reprezentanţii Prefecturii nu vor veni la Tortomanu. Şcoala a fost închisă pentru că unul dintre iniţiatori este chiar directorul şcolii, Petre Prisecaru, şi se dovedeşte că el a ştiut că subprefectul nu vine la Tortomanu. În condiţiile date, considerăm că noi, Comisia, nu am fost lăsată să ne facem treaba. Mai mult, înseamnă că iniţiatorilor le-a fost teamă de confruntarea cu localnicii, pentru a-şi confirma sau infirma semnăturile. Prin urmare, considerăm că referendumul nu poate avea loc, întrucît nu a venit nimeni să îşi confirme semnătura“, a declarat Cristinel Dragomir, directorul Direcţiei pentru Administraţie Publică din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, membru al Comisiei pentru organizarea referendumului. El a adăugat că reprezentanţii Comisiei vor adopta o hotărîre prin care vor stabili că nu poate avea loc un referendum în asemenea condiţii. “Probabil că iniţiatorii vor încerca să strîngă iar semnături, pentru că legea este făcută de aşa natură încît poate da loc la interpretări şi la speculaţii. Sînt convins că dacă vor găsi în continuare sprijin din partea Prefecturii, iniţiatorii vor încerca din nou să-i facă şicane domnului primar. Cu siguranţă, în baza semnăturilor pe care le avem şi a declaraţiilor unor oameni care au spus că le-au fost falsificate semnăturile sau că au iscălit, dar pentru cu totul altceva, nu se poate organiza referendum. Noi vom ataca, vom face plîngere penală împotriva celor care au semnat aceste liste şi care şi-au asumat răspunderea pentru semnăturile care se dovedesc a fi false“, a mai spus Cristinel Dragomir. El a adăugat că este foarte clar faptul că iniţiatorii referendumului sînt exact cei doi contracandidaţi ai primarului la funcţia de primar, care nu au avut nicio şansă, dar care se pare că nu vor să îl lase pe primar în pace.

La rîndul lui, primarul din Tortomanu, Gheorghe Panait, este convins că semnăturile iniţiale au fost strînse de cei doi contracandidaţi ai săi, cărora li s-a alăturat Constantin Trofin, un individ care nici măcar nu are domiciliul pe raza comunei Tortomanu. “Bănuiesc că nu au venit aici astăzi (n.r. sîmbătă) ca urmare a articolului de săptămîna trecută din ziarul Telegraf, în care am declarat public că pot demonstra cu probe, oricînd, că ei sînt iniţiatorii referendumului din Tortomanu, subprefectul Caludiu Palaz, cu buna ştiinţă a domnului prefect. Au interese economice în teritoriu şi nu doresc cu niciun chip să aplice legea în mod democratic în instituţia pe care o conduc. Eu am solicitat în nenumărate rînduri să mă ajute să fac curat în instituţie, să-i dau afară pe incompetenţi şi corupţi, dar se pare că dumnealor, dimpotrivă, doresc să-i ţină în sistem. Voi intra în greva foamei şi o să renunţ la această formă extremă de protest după ce se va înţelege că e timpul să devenim şi noi un popor cu conducere democratică. Să se termine odată cu aceste abuzuri iresponsabile! Este ruşinos să ajungi să vrei binele unei comunităţi, iar cei de pe scaune înalte, unde au fost numiţi, nu aleşi, să dicteze. Nu accept aşa ceva“, a declarat primarul Panait. Cristinel Dragomir a mai afirmat că va cere o expertiză grafologică a semnăturilor, mai exact pentru persoanele care au declarat că li s-au falsificat iscăliturile, pentru a lămuri lucrurile. “Nu ne interesează altceva decît să facem lumină în acest caz, să vedem dacă, într-adevăr, cei care au strîns semnăturile şi şi-au asumat răspunderea au o bază legală sau au făcut-o doar aşa, de dragul de a crea un conflict în Tortomanu. Din declaraţiile pe care le avem noi, mulţi oameni au fost induşi în eroare pentru a iscăli, spunîndu-li-se că semnează pentru înfiinţarea filialei locale a PNG sau pentru un recensămînt efectuat de Prefectură“, a mai spus Dragomir. Am încercat să-l contactăm pe subprefectul Claudiu Palaz pentru a-i solicita un punct de vedere în legătură cu eşecul acţiunii de verificare a semnăturilor de la Tortomanu, însă nu am reuşit.