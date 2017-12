Prefectura, pichetată de angajaţi RATC

Mai mulţi angajaţi ai Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa au pichetat ieri sediul Prefecturii. Acţiunea a fost simultană în mai multe judeţe din ţară, acolo unde Federaţia „Transloc” are filiale. Sindicaliştii au cerut modificarea legii bugetului de stat, astfel încât să le permită să îşi negocieze salariile. „Pentru noi, această lege este discriminatorie. Pentru regii în special, pentru că nu mai avem dreptul să negociem niciun procent la salariul pe care îl avem. De doi ani nu am mai primit nicio majorare salarială din cauza acestei legi, care spune că dacă ai pierderi, indiferent din ce cauză, nu poţi să negociezi salarii. Se aplică şi în cazul în care primeşti subvenţii sau transferuri din bugetul de stat, cum ar fi pentru persoanele cu handicap sau alte categorii de cetăţeni”, a declarat vicepreşedintele Federaţiei „Transloc”, Timur Ibraim. Angajaţii RATC spun că din 2010 nu au mai primit nicio creştere salarială, din contră, lefurile le-au mai scăzut. „Din 1974 lucrez la RATC ca revizor gestiune. Şi, după 39 de ani de muncă, am un salariu de 1.100 de lei. Nici nu vreau să mă gândesc că vine iarna, iar costurile cu întreţinerea sunt mult mai mari. Şi să nu mai vorbesc de faptul că fiica mea este în clasa a XII-a şi sunt cheltuieli multe cu pregătirile pentru examenul de Bac”, a precizat Livia Mustreţ. Într-o situaţie asemănătoare este şi mecanicul Adrian Cozoş. „Am 22 de ani de când lucrez la RATC, iar salariul pe care îl primesc este de 800 de lei. Numai pe navetă dau lunar aproape 200 de lei şi, cu ce cheltuiesc pe mâncare, nu mai rămâne aproape nimic. Înainte primeam spor de muncă grea, spor de vechime, primă de vacanţă la concediu, bonuri, dar ni s-au tăiat toate drepturile”, a mărturisit, revoltat, bărbatul. Tot astăzi, sindicaliştii au înaintat către Prefectură un memoriu prin care cer modificarea legii.