Prefectura și instanța decid dacă se dizolvă Consiliul Local din Kogălniceanu

În urmă cu o săptămână, fostul edil Iosif Valer Mureșan anunța cu surle și trâmbițe că și-a dat demisia din PSD și a trecut la ALDE, partid din partea căruia va candida la funcția de primar la alegerile locale din iunie. Și asta nu a fost tot. Mureșan a anunțat tot atunci că, odată cu el, au plecat și ceilalți consilieri locali ai PSD (cinci la număr) plus alți cinci membri social democrați aflați pe lista de supleanți ai partidului la alegerile locale din 2012. Mureșan a afirmat atunci că, în aceste condiții, Consiliul Local Mihail Kogălniceanu nu mai poate funcționa și se va dizolva. „Din 17 membri cât număra inițial Consiliul Local (CL), au mai rămas doar opt consilieri. Pentru a funcționa, este nevoie de minimum nouă aleși locali. Un consilier al PP-DD a fost dat afară deoarece a schimbat formațiunea politică, lucru interzis de lege, doi membri ai PSD și-au dat demisia din Consiliul Local, iar acum alți șase membri ai PSD și-au depus demisiile atât din partid, cât și din Consiliul Local și mă vor urma în ALDE. Cum PSD a rămas și fără membri supleanți, pe care să-i promoveze în funcția de consilier local, în consecință, se va dizolva Consiliul din Mihail Kogălniceanu”, a afirmat Mureșan.

Deși fostul edil din Kogălniceanu era sigur de ceea ce a afirmat, alții i-au pus la îndoială vorbele și nu au crezut că va trage după el toți consilierii PSD. Ei bine, în urmă cu două zile, șase consilieri locali din Kogălniceanu au depus în instanţă o cerere de dizolvare a Consiliului Local. În plus, aceștia au notificat şi prefectul judeţului, Adrian Nicolaescu, să ia act de dizolvare. „Am primit o solicitare din partea unor aleși din Mihail Kogălniceanu, care și-au dat demisiile din partid, să fie dizolvat Consiliul Local. Voi cere mai multe detalii de la secretarul Primăriei și abia apoi vom vedea cum stau lucrurile”, a declarat Nicolaescu. La rândul său, Valer Mureșan a spus că, în ultima săptămână, s-au făcut numeroase presiuni din partea PSD ca aleșii care venit cu el la ALDE să nu demisioneze. „Sunt decis să dizolv Consiliul Local, deși mai sunt două luni până la alegeri. Am solicitat în instanță dizolvarea Consiliului pentru că acest for a devenit mai mult decorativ. Asta deoarece primarul Ancuța Belu ne sfidează și nu mai vine la ședințele de Consiliu, pentru a susține proiectele pe care le inițiază”, a spus Mureșan.

Citește și:

Se dizolvă Consiliul Local la Mihail Kogălniceanu?