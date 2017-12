"Prefer să fiu cineva la mine în ţară, decît să merg afară şi să o iau iar de la zero"

După ce s-a despărţit de Nick, alături de care forma trupa "N & D", Delia şi-a început cariera solo, iar cei mai mulţi dintre fanii săi au continuat să o aprecieze. Delia a acceptat să vorbească despre cariera, dar şi despre viaţa sa personală din tot acest timp.

Ce planuri ai pentru început de toamnă?

Vreau să-mi finalizez viitorul material discografic, este foarte important să îl termin cît mai repede. Am întîrziat prea mult cu munca în studio, din cauza unor compozitori sau din cauza mea, eu am fost în “priză“, am avut o mulţime de concerte, ei au fost prea ocupaţi şi aşa s-a întîrziat cu albumul meu. Dar va fi gata, cît de curînd, în această toamnă, cel mai tîrziu în iarnă.

Se întrevede o schimbare de stil o dată cu acest album?

Este posibil ca beat-ul să fie puţin mărit, să aibă o forţă mai mare, să fie mai puternic, pentru a fi puţin mai agresiv. Dar doar puţin, nu foarte mult. În plus, vor fi cîteva piese la care voi colabora cu diverşi artişti, vor mai cînta şi alţii pe albumul meu, chiar dacă nu este nimic sigur, încă.

Ai proiecte în străinătate, aşa cum au alţi artişti români?

Nu vreau să mă... arunc la ceea ce înseamnă străinătate, deocamdată. Vreau să-mi fac treaba bine aici, nu vreau să visez la cai verzi pe pereţi. Îmi place să fiu cineva la mine în ţară, decît să merg afară şi să o iau iar de la zero. Prefer să cînt în ţară, unde lumea ştie cine sînt şi ce fac.

Care este secretul frumuseţii tale?

Nu ştiu cît de frumoasă sînt, dar ştiu că, atunci cînd mă simt la pămînt, pentru că am şi eu depresiile mele, ca orice femeie, sau cînd sînt descurajată de ceva, încerc să gîndesc cu optimism, să-mi fac viaţa frumoasă în acele momente. Mă gîndesc că trebuie să mă accept aşa cum sînt, de fiecare dată şi să mă bucur de mine aşa cum m-a lăsat natura, atunci... apar frumoasă.

Ce faci ca să te întreţii?

Nu fac nimic, în mod special, pentru a mă întreţine, încerc doar să nu am excese de nici un fel, nu merg la sală. Chiar dacă unii spun că sînt prea slabă, iar alţii că sînt prea grasă, important este cum mă simt eu, în pielea mea. Cred că acest lucru se transmite, de fapt. Aşa cum mă uit eu dimineaţa în oglindă şi mă văd, cred că aşa mă văd şi ceilalţi.

În Constanţa cînd vei mai concerta?

Am avut mereu concerte aici. Toată vara am susţinut numeroase recitaluri pe litoral, dar cred că voi mai avea concerte aici şi în extra sezon, lumea mă cheamă mereu la Constanţa, cred că am numeroşi fani în oraşul de la malul mării.

Ce mesaj ai pentru fanii din Constanţa?

Vă doresc să vă cumpăraţi şi să ascultaţi muzică de calitate. Vă pup pe toţi!