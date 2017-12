Preferi băuturile light? Mănânci mai mult și mai nesănătos, atrage atenția un studiu publicat în „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“. Departe de a limita aportul de calorii, băuturile dietetice sunt asociate cu o creștere a consumului de alimente cu valoare nutritivă scăzută. Autorul acestei cercetări, Ruopeng An, a analizat răspunsurile a 22.000 de adulți americani la un sondaj național privind sănătatea și alimentația. Fiecare participant a indicat pe un chestionar ce a consumat în ultimele două zile. Datorită acestor adnotări, cercetătorul a putut să distingă cinci tipuri de băuturi preferate: cafea, ceai, alcool, băuturi cu zahăr (sucuri acidulate, sucuri de fructe...), precum și echivalentele lor dietetice. El a recenzat apoi diferitele produse alimentare care nu sunt necesare pentru funcționarea organismului, bogate în energie, dar cu un profil nutrițional slab (biscuiți, înghețată, ciocolată, chipsuri etc.), relatează pourquoidocteur.fr, citat de Agerpres. Peste 90% din americani consumă în fiecare zi alimente care nu sunt necesare pentru organismul uman. În medie, 482 de calorii provin de la astfel de produse. Dar și diferitele băuturi consumate aduc energie corpului uman, dintre care băuturile îndulcite și alcoolul au cel mai mare aport caloric. Cafeaua este băutura preferată de respondenți (53%), înaintea băuturilor răcoritoare (43%), a ceaiului (26%), alcoolului (26%) și băuturilor dietetice (21%). Iar patru din 10 americani combină mai multe dintre aceste categorii pe parcursul unei zile obișnuite. Concluzia este clară: trecerea la băuturile dietetice nu-i ajută pe oameni să-și controleze greutatea dacă nu acordă atenție cantității și calității produselor pe care le consumă.