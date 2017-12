Preferinţe pe timp de criză

Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată din România a crescut în 2011 cu 12,8%, la 1,4 miliarde euro, faţă de nivelul de circa1,2 miliarde euro în 2010, fiind o perioadă de revenire pentru toate sectoarele, în special pentru segmentul IT, care a înregistrat un avans de 25,5%. În ultimele trei luni, vânzările de bunurilor de folosinţă îndelungată au totalizat 465 milioane euro, cu 15,6% mai mult faţă de trimestrul patru al anului 2010, când piaţa a fost de 402 milioane euro. Românii s-au orientat în special spre produsele IT, în special în ceea ce priveşte vânzările de laptopuri, aflate în topul preferinţelor consumatorilor, cu mai mult de jumătate din vânzările totale pe acest segment. Şi cum ar putea românul în perioadă de criză economică să nu îşi permită câteva delicatese electronice, tabletele produse IT relativ noi pe piaţă au avut rate de creştere ridicate. Potrivit unei analize a GfK România, în 2011, aparatele pentru prepararea băuturilor calde au fost unele dintre cele mai interesante produse în cadrul sectorului electrocasnicelor mici. Alături de aparatele pentru prepararea mâncării, fiarele de călcat şi aparatele pentru coafarea părului, aceste dispozitive au susţinut marea creştere a pieţei electrocasnicelor mici. În schimb, telefoanele mobile şi smart au marcat o valoare a vânzărilor timidă în primul trimestru, puţin sub nivelul aceluiaşi trimestru al anului trecut.